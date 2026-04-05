جزییات احداث بوستان شهدای دانشآموز میناب از محل تملک باغات جدید در تهران
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: اخیراً تعدادی از باغات به تملک شهرداری در آمده که بوستان شهدای دانشآموز میناب از محل تملک یکی از این باغات احداث میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی با تأکید بر اینکه شهرداری را مکلف به احداث بوستان شهدای دانشآموز میناب کردهایم، اظهار کرد: این یکی از بوستانهایی است که در شهر تهران و در راستای تحقق پیام رهبر معظم انقلاب احداث میشود.
وی با اعلام اینکه هر نهال در این بوستان به نام و یاد یکی از شهدای میناب پلاکگذاری میشود، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت روز طبیعت تأکید داشتند که مردم به نیت تمام شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس کنند تا هریک از این نهالها به شجره طیبه و درخت پرثمر تبدیل شود.
پیرهادی در ادامه یادآور شد: این اقدام در راستای پاسداشت مقام شهدای حادثه تروریستی توسط رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب صورت میگیرد و نمادی از آبادانی و امید در پایتخت خواهد بود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری را مکلف به احداث این بوستان خواهیم کرد. امیدواریم با همکاری شهرداری تهران شاهد هرچه سریعتر اجرایی شدن این طرح باشیم.
وی با تأکید بر اینکه باید در این بوستان یک یادمان شاخص طراحی و پیشبینی شود، تصریح کرد: این اقدام باید با برخورداری از مؤلفههای مفهومی و هنری به گونهای صورت بگیرد که روایتگر ابعاد این حادثه تروریستی باشد. همچنین باید ماکتهایی به همین منظور در این بوستان طراحی شود؛ به طوری که بازدیدکنندگان خارجی و داخلی و سفرای کشورهای مختلف با مشاهده آن بتوانند عمق این فاجعه انسانی را لمس کرده و درک روشنی از آن بیابند و آن را محکوم کنند.
به گزارش شهر، پیرهادی گفت: از تمام هنرمندان و صاحبنظران درخواست میشود ایدههای خود را در این خصوص به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ارسال کنند.