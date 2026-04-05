به گزارش ایلنا، شاهین مظفری معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: در مجموع ۴۲۳۹ خودرو به‌همراه ۲۴۷ موتورسیکلت در سطح مناطق ۲۲گانه پایتخت شناسایی و ثبت شده که جمعاً ۴۵۷۶ وسیله نقلیه را شامل می‌شود. این اطلاعات برای بررسی و طی مراحل کارشناسی به بیمه ایران ارسال شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۱۰۰ خودروی قابل حرکت مورد بازدید قرار گرفته و در مجموع نیز ۲۹۷۲ خودرو توسط کارشناسان بیمه بررسی شده‌اند.

مظفری در ادامه درباره روند رسیدگی به خسارات توضیح داد: شهروندانی که خودروهایشان آسیب دیده است، می‌توانند به پایگاه‌های مدیریت بحران در مناطق خود مراجعه کنند. پس از دریافت تأییدیه از پایگاه مدیریت بحران و کلانتری محل، فرم‌های مربوطه به سازمان ارسال می‌شود.

به گفته وی، پس از دسته‌بندی اطلاعات در سازمان، پرونده‌ها به بیمه ایران ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، برای خودروهای قابل حمل، مالکان جهت مراجعه فراخوان می‌شوند و برای خودروهایی که امکان جابه‌جایی ندارند، زمان‌بندی مشخصی با هماهنگی مدیریت بحران تعیین می‌شود تا کارشناسان بیمه در محل حضور یافته و فرآیند ارزیابی را انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تأکید کرد: پس از تکمیل مراحل کارشناسی و تأمین منابع مالی از سوی دولت، خسارات مربوطه به مالکان پرداخت خواهد شد.

