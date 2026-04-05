به گزارش ایلنا، امروز (یکشنبه) و فردا در استان‌های ساحلی خزر و برخی مناطق غرب، شمال غرب، شرق، شمال شرق و ارتفاعات البرز در برخی ساعت‌ها به ویژه ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

دوشنبه بیشینه بارش در نیمه شرقی خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و شرق مازندران مورد انتظار است.

امروز در بیشتر مناطق کشور و دوشنبه در بیشتر مناطق نیمه جنوبی، شرق، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رخ می‌دهد.

از یکشنبه تا سه شنبه در بیشتر مناطق واقع در نیمه شمالی کشور به ویژه در استان‌های ساحلی خزر کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

امروز و فردا دریای خزر و از امروز تا چهارشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران قسمتی تا نیمه ابری و وزش باد، در برخی ساعت‌ها افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۱ و کمینه دمای آن به ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

