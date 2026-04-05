خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام پرنده متجاوز آمریکایی در جنوب اصفهان

کد خبر : 1769413
لینک کوتاه کپی شد.

یک پرنده متجاوز و هواپیمای سوخت‌رسان دشمن در عملیات پلیس و سپاه منهدم شدند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فراجا اعلام کرد: ساعتی پیش یک سوخت رسان آمریکایی که در جست‌وجوی خلبان جنگنده ساقط‌شده بود، در اقدام مشترک پلیس و سپاه منهدم شد. 

منابع محلی از ساقط شدن یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان متجاوز در منطقه جنوبی اصفهان توسط یگان تکاوری پلیس خبر می‌دهند. 

بر اساس این گزارش، این هواپیمای پشتیبان پس از زمین‌گیر شدن در اثر حجم آتش یگان تکاوری، دقایقی بعد به طور کامل منهدم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار