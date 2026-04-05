انهدام پرنده متجاوز آمریکایی در جنوب اصفهان
یک پرنده متجاوز و هواپیمای سوخترسان دشمن در عملیات پلیس و سپاه منهدم شدند.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی فراجا اعلام کرد: ساعتی پیش یک سوخت رسان آمریکایی که در جستوجوی خلبان جنگنده ساقطشده بود، در اقدام مشترک پلیس و سپاه منهدم شد.
منابع محلی از ساقط شدن یک فروند هواپیمای سوخترسان متجاوز در منطقه جنوبی اصفهان توسط یگان تکاوری پلیس خبر میدهند.
بر اساس این گزارش، این هواپیمای پشتیبان پس از زمینگیر شدن در اثر حجم آتش یگان تکاوری، دقایقی بعد به طور کامل منهدم شد.