به گزارش ایلنا، همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی «جان‌فدا» برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور راه اندازی شد.

️در همین راستا شینا انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونان و جمعی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست با پیوستن به پویش «جان‌فدا» برای حفاظت از آب و خاک میهن اسلامی اعلام آمادگی کردند.

️به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکنون بیش از ۱۱ و نیم میلیون نفر از هموطنان در این پویش شرکت کردند.

