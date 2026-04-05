رییس سازمان حفاظت محیط زیست به پویش «جانفدا» پیوست
معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونین سازمان به پویش جانفدا پیوستند.
به گزارش ایلنا، همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی «جانفدا» برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور راه اندازی شد.
️در همین راستا شینا انصاری، معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست و معاونان و جمعی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست با پیوستن به پویش «جانفدا» برای حفاظت از آب و خاک میهن اسلامی اعلام آمادگی کردند.
️به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکنون بیش از ۱۱ و نیم میلیون نفر از هموطنان در این پویش شرکت کردند.