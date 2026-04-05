آخرین وضعیت ترافیکی کشور؛ تردد روان در اکثر محورهای شمالی
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و همچنین آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. 

وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده مهرشهر، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده بوستان جنگلی چیتگر، ترافیک سنگین گزارش شده است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران و در برخی محورهای استان کرمان وزش باد و گردوخاک مشاهده می‌شود. 

سرهنگ قلی‌نیا درباره محورهای مسدود شریانی تصریح کرد: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، کمربندی یاسوج–اصفهان و محور بادوله–بامنیر مسدود هستند. 

به گفته وی، برخی محورهای دارای انسداد فصلی نیز شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و محور وازک–بلده هستند که تا اطلاع بعدی مسدود خواهند بود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
