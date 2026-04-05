آخرین وضعیت ترافیکی کشور؛ تردد روان در اکثر محورهای شمالی

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و همچنین آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده مهرشهر، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده بوستان جنگلی چیتگر، ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به وضعیت جوی کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران و در برخی محورهای استان کرمان وزش باد و گردوخاک مشاهده می‌شود.

سرهنگ قلی‌نیا درباره محورهای مسدود شریانی تصریح کرد: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، کمربندی یاسوج–اصفهان و محور بادوله–بامنیر مسدود هستند.

به گفته وی، برخی محورهای دارای انسداد فصلی نیز شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و محور وازک–بلده هستند که تا اطلاع بعدی مسدود خواهند بود.

