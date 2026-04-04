تمامی مراکز تعویض پلاک کشور فعال شد/ تمدید خودکار وکالتنامههای تعویض پلاک تا پایان خرداد
رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: از امروز (۱۵ فروردین) تمامی مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور فعال بوده و آماده ارائه خدمات تخصصی شمارهگذاری و تحویل پلاک به شهروندان هستند.
به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، با حضور در مرکز تعویض پلاک اتحاد و بازدید میدانی از روند خدماترسانی به شهروندان در این مرکز، از فعال شدن تمامی مراکز تعویض پلاک در سطح کشور خبر داد.
وی در جریان این بازدید اظهار داشت: تمامی مراکز تعویض پلاک از امروز (۱۵ فروردین) آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
سردار حسینی با تأکید بر استمرار خدماترسانی پلیس راهور در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ افزود: در طول روزهای اسفند، حتی در ایام تعطیل، مراکز شمارهگذاری در سراسر کشور فعال بوده و بیش از ۲۵۰ هزار خدمت شمارهگذاری به شهروندان ارائه کردهاند. این آمار نشاندهنده کیفیت و استمرار ارائه خدمات در تمام مراکز تعویض پلاک کشور است.
وی همچنین درباره روند نوبتگیری شهروندان گفت: تمامی متقاضیان میتوانند نسبت به اخذ نوبت از سامانه نوبتدهی اقدام کرده و با مراجعه به مراکز تعویض پلاک سراسر کشور، خدمات مربوط به تعویض، صدور و تحویل پلاک جدید خود را دریافت کنند. از امروز، تمام مراکز فعال هستند و نوبتدهی مطابق روال سابق انجام میشود.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان رویکرد عملیاتی و برنامهریزی شده پلیس اعلام کرد: برای چند استان که به لحاظ عملیاتی نسبت به شرایط کنونی کشور حساستر هستند، از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و خوزستان، واحدهای سیار تعویض پلاک فعال شد تا شهروندان عزیز در این استانها بتوانند بدون هیچگونه اختلال، خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند. این اقدام بخشی از برنامه عملیاتی پلیس راهور برای تضمین استمرار ارائه خدمات تخصصی در تمامی مراکز تعویض پلاک کشور است.
سردار حسینی در پایان درباره تمدید وکالتنامههای تعویض پلاک گفت: تمام وکالتنامهها تا پایان خرداد ماه به صورت خودکار تمدید شدهاند تا شهروندانی که به دلیل شرایط ویژه از مراجعه به مراکز بازماندهاند، بدون نگرانی بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: هدف پلیس راهور فراجا، رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات تخصصی و مستمر در تمامی مراکز تعویض پلاک کشور است.