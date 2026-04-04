حمله به مراکز و نیروهای امدادی نقض فاحش حقوق بین‌ الملل بشردوستانه است

به گزارش ایلنا، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در «بیانیه شماره ۸» خود، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض اصول و قواعد حقوق بین‌ الملل بشردوستانه، بر لزوم احترام کامل و بی‌قید و شرط به نمادهای حمایتی، به‌ ویژه نشان هلال احمر، تأکید کردند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، در این بیانیه، به حمله هوایی بامداد جمعه ۱۴ فروردین‌ ماه، حدود ساعت ۵:۳۰ صبح، به انبار جمعیت هلال احمر در شهر چغادک استان بوشهر اشاره شده است؛ مرکزی که به‌ عنوان یکی از ارکان حیاتی پشتیبانی عملیات امداد و نجات، صرفاً برای اهداف بشردوستانه از جمله ذخیره‌سازی اقلام امدادی و حمایت از آسیب‌دیدگان مورد استفاده قرار داشته و فاقد هرگونه کاربری نظامی بوده است.

بر اساس این بیانیه، این حمله خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها، تجهیزات و ظرفیت عملیاتی هلال احمر وارد کرده و توان پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب‌دیدگان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در ادامه این بیانیه، با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌ الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله، تأکید شده است که طرف‌های درگیر موظف‌ اند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شده و از هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، به‌ ویژه تأسیسات و تجهیزات بشردوستانه، خودداری کنند.

همچنین بر اساس کنوانسیون‌ های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، جمعیت‌ های ملی هلال احمر و صلیب سرخ به‌عنوان نهادهایی بی‌طرف، مستقل و بشردوست، از حمایت ویژه برخوردار بوده و هرگونه تعرض به کارکنان، تأسیسات و وسایل نقلیه آنان نقض فاحش تعهدات بین‌ المللی محسوب می‌ شود.

این بیانیه می‌ افزاید: تاکنون ۲۰ مرکز هلال احمر، ۳ فروند بالگرد امدادی و ۴۸ دستگاه خودروی عملیاتی از جمله ۴۶ دستگاه آمبولانس دچار آسیب شده‌ اند و ۱۸ نفر از نیروهای امدادی نیز در حین انجام مأموریت مجروح شده‌ اند. همچنین در این حوادث، ۴ تن از امدادگران شامل حمیدرضا جهانبخش، ابوالفضل دهنوی، سمیه میرابواسحاق و علیرضا صحبت‌ لو در مسیر انجام وظایف بشردوستانه به شهادت رسیده‌ اند؛ موضوعی که در این بیانیه به عنوان مصداق بارز نقض حمایت ویژه از کارکنان امدادی مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش پایانی، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه نشان هلال احمر نماد بین‌ المللی حمایت و مصونیت است، اعلام کردند هرگونه تعرض به این نماد و متعلقات آن نقض صریح حقوق بین‌ الملل بشردوستانه و تضعیف‌ کننده بنیان‌ های نظام حمایتی از قربانیان مخاصمات مسلحانه است.

در این بیانیه از جامعه بین‌ المللی، به ویژه اعضای نهضت بین‌ المللی صلیب سرخ و هلال احمر، خواسته شده است با اتخاذ مواضع شفاف و اقدامات مؤثر، برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی و تضمین امنیت کارکنان، تأسیسات و تجهیزات بشردوستانه اقدام عاجل به عمل آورند.

این بیانیه در پایان تأکید می‌کند: صیانت از نشان هلال احمر، صیانت از انسانیت است.