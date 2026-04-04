ابراز همدردی وزیر امور اجتماعی مصر در پی حملات هوایی به امدادگران و انبارهای هلالاحمر
در پی حملات دشمنان به امدادگران، مراکز، شعب و انبارهای امدادی جمعیت هلالاحمر، وزیر امور اجتماعی مصر با ارسال پیامی با هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایلنا، در پی حمله مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار گرفتن اماکن امدادی، انبارها و نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر، پیام همدردی و حمایتی از سوی خانم القباج، وزیر امور اجتماعی مصر، خطاب به دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد.
در این پیام آمده است: «از صمیم قلب برای شما و کشورتان دعا میکنم. خداوند شما را در پناه خود محفوظ داشته و از برکات و الطاف خویش بهرهمند سازد. آمین.»
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، گفتنی است تاکنون ۲۰ مرکز، شعبه و انبار امدادی هلالاحمر مورد تهاجم هوایی قرار گرفته و در حملات، تاکنون ۴ امدادگر این جمعیت به شهادت رسیده و ۱۶ نفر نیز مصدوم شدهاند.