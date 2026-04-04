به گزارش ایلنا، در پی حمله مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار گرفتن اماکن امدادی، انبارها و نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر، پیام همدردی و حمایتی از سوی خانم القباج، وزیر امور اجتماعی مصر، خطاب به دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد.