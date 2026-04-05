در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
آسیب گسترده به آموزش عالی وزارت بهداشت در حملات؛ برخی خسارات غیرقابل ترمیم است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: در این جنگ آسیب زیادی به حوزه آموزش عالی، بهویژه آموزش عالی در وزارت بهداشت وارد شده است.
«شاهین آخوندزاده» معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره ارزیابی اولیه از خسارتهای واردشده به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه این وزارتخانه اظهار کرد: برخی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای ما بهصورت مستقیم مورد حمله قرار گرفتهاند؛ از جمله انستیتو پاستور که در حقیقت یک ثروت ملی و بخشی از تاریخ علمی و پژوهشی ایران با بیش از ۱۰۰ سال قدمت است و خسارت بسیار زیادی به آن بهویژه در بخش ویروسشناسی وارد شده است.
وی ادامه داد: همچنین مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایلام که تعداد زیادی هسته نوآور در آن مستقر بودند، آسیب دیده است. علاوه بر این، ستاد معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دهها بیمارستان آموزشی – پژوهشی وزارت بهداشت از جمله بیمارستان شهدای خلیج فارس نیز دچار خسارت شدهاند. باید توجه داشت که بیمارستانهای ما در دانشگاههای علوم پزشکی علاوه بر ارائه خدمات درمانی، وظیفه آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارند.
برای نخستین بار در تاریخ جنگهای مدرن، دانشگاهها مورد حمله قرار میگیرند
آخوندزاده با اشاره به گستردگی خسارتها گفت: بنابراین خساراتی که وارد شده، خسارات زیادی است و تقریباً میتوان گفت در تاریخ جنگهای مدرن، برای نخستین بار است که دانشگاهها در جنگها مورد حمله قرار میگیرند. البته رژیم صهیونیستی پیش از این نیز در دو سال گذشته دانشگاهها و بیمارستانهای نوار غزه را تخریب کرده بود و از این جهت چنین سابقهای داشته است.
در این جنگ آسیب زیادی به آموزش عالی وزارت بهداشت وارد شده است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: در مجموع میتوان گفت در این جنگ آسیب زیادی به حوزه آموزش عالی، بهویژه آموزش عالی در وزارت بهداشت وارد شده است.
وی افزود: دو روز پیش نیز پژوهشکده پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفت. پیش از آن نیز دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی اصفهان از نمونههای این تهاجمات رژیم صهیونیستی و آمریکا بودند که نشاندهنده حملات به محیطهای دانشگاهی است.
برخی آسیب حملات به مراکز علمی و تحقیقاتی قابل ترمیم یا نوسازی نیستند
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره برآورد مالی خسارتها گفت: هنوز برآورد ریالی دقیقی از خسارتها انجام نشده است، زیرا در این مدت کوتاه امکان چنین برآوردی وجود ندارد؛ اما میزان خسارتها زیاد است. بهویژه اینکه برخی از این آسیبها اساساً قابل ترمیم یا نوسازی نیستند؛ برای مثال برخی آزمایشگاههای انستیتو پاستور قدمت تاریخی دارند و در واقع نوعی میراث فرهنگی محسوب میشوند و ارزش فرهنگی آنها بسیار بیشتر از ارزش ریالیشان است.
تداوم فعالیتهای تحقیقاتی مراکز آسیب دیده در دیگر مراکز
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان انتقال یا ادامه برخی پروژههای تحقیقاتی که در این مراکز در حال انجام بوده به مراکز دیگر وجود دارد، گفت: قطعاً همینطور است؛ بخش زیادی از فعالیتهای انستیتو پاستور از ستادهای مرکزی به واحدهای دیگر منتقل شده است. طبیعتاً ما کارهایمان را متوقف نمیکنیم و تا آنجا که امکان داشته باشد پروژهها را منتقل میکنیم یا با ترمیم و نوسازی، فعالیتها ادامه پیدا میکند و در بسیاری از موارد از جمله انستیتو پاستور این کار انجام شده است.
نتانیاهو و ترامپ روی صدام حسین را سفید کردند
آخوندزاده در پایان درباره پیام خود به جامعه علمی و پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی در این شرایط گفت: مخاطب اصلی من محققان جوان هستند؛ ما در طول ۴۷ سال گذشته بارها مورد تهاجم قرار گرفتهایم و تجربه هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتهایم. البته اکنون میتوان گفت نتانیاهو و ترامپ روی صدام حسین را سفید کردند. در اقداماتی که علیه ایران انجام دادهاند از بسیاری از خطوط اخلاقی عبور کردهاند، اما همانطور که پس از جنگ هشتساله توانستیم خرابیها را بازسازی کنیم و به رشد علمی خود ادامه دهیم، انشاءالله پس از پیروزی در این جنگ نیز با سرعت و پشتکار بیشتری مسیر رشد علمی کشور ادامه خواهد یافت.