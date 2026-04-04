اعلام آخرین وضعیت ارزیابی خودروهای آسیبدیده؛ ثبت ۴۵۷۶ دستگاه و بازدید ۲۹۷۲ خودرو
معاون آموزش و مشارکتهای اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیربت بحران شهر تهران از ثبت ۴۵۷۶ خودروی آسیبدیده در مناطق ۲۲گانه تهران طی جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت: تاکنون ۲۹۷۲ خودرو توسط بیمه ایران بازدید شده و روند ارزیابی و پرداخت خسارت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، شاهین مظفری در توضیح بیشتر اعلام کرد: در مجموع خسارات ۴۲۳۹ خودرو به همراه ۲۴۷ موتورسیکلت در سطح مناطق ۲۲گانه پایتخت شناسایی و ثبت شده که جمعاً ۴۵۷۶ وسیله نقلیه را شامل میشود. این اطلاعات برای بررسی و طی مراحل کارشناسی به بیمه ایران ارسال شده است.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۱۰۰ خودروی قابل حرکت مورد بازدید قرار گرفته و در مجموع نیز ۲۹۷۲ خودرو توسط کارشناسان بیمه بررسی شدهاند.
مظفری در ادامه درباره روند رسیدگی به خسارات توضیح داد: شهروندانی که خودروهایشان آسیب دیده است، میتوانند به پایگاههای مدیریت بحران در مناطق خود مراجعه کنند. پس از دریافت تأییدیه از پایگاه مدیریت بحران و کلانتری محل، فرمهای مربوطه به سازمان ارسال میشود.
به گفته معاون آموزش و مشارکتهای اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، پس از دستهبندی اطلاعات در سازمان، پروندهها به بیمه ایران ارجاع داده میشود. در این مرحله، برای خودروهای قابل حمل، مالکان جهت مراجعه فراخوان میشوند و برای خودروهایی که امکان جابهجایی ندارند، زمانبندی مشخصی با هماهنگی مدیریت بحران تعیین میشود تا کارشناسان بیمه در محل حضور یافته و فرآیند ارزیابی را انجام دهند.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی تأکید کرد: پس از تکمیل مراحل کارشناسی و تأمین منابع مالی از سوی دولت، خسارات مربوطه به مالکان پرداخت خواهد شد.