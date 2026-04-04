خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام آخرین وضعیت ارزیابی خودروهای آسیب‌دیده؛ ثبت ۴۵۷۶ دستگاه و بازدید ۲۹۷۲ خودرو
کد خبر : 1769296
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیربت بحران شهر تهران از ثبت ۴۵۷۶ خودروی آسیب‌دیده در مناطق ۲۲گانه تهران طی جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت: تاکنون ۲۹۷۲ خودرو توسط بیمه ایران بازدید شده و روند ارزیابی و پرداخت خسارت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، شاهین مظفری در توضیح بیشتر اعلام کرد: در مجموع خسارات ۴۲۳۹ خودرو به همراه ۲۴۷ موتورسیکلت در سطح مناطق ۲۲گانه پایتخت شناسایی و ثبت شده که جمعاً ۴۵۷۶ وسیله نقلیه را شامل می‌شود. این اطلاعات برای بررسی و طی مراحل کارشناسی به بیمه ایران ارسال شده است. 

وی افزود: تاکنون حدود ۱۱۰۰ خودروی قابل حرکت مورد بازدید قرار گرفته و در مجموع نیز ۲۹۷۲ خودرو توسط کارشناسان بیمه بررسی شده‌اند. 

مظفری در ادامه درباره روند رسیدگی به خسارات توضیح داد: شهروندانی که خودروهایشان آسیب دیده است، می‌توانند به پایگاه‌های مدیریت بحران در مناطق خود مراجعه کنند. پس از دریافت تأییدیه از پایگاه مدیریت بحران و کلانتری محل، فرم‌های مربوطه به سازمان ارسال می‌شود. 

 به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، پس از دسته‌بندی اطلاعات در سازمان، پرونده‌ها به بیمه ایران ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، برای خودروهای قابل حمل، مالکان جهت مراجعه فراخوان می‌شوند و برای خودروهایی که امکان جابه‌جایی ندارند، زمان‌بندی مشخصی با هماهنگی مدیریت بحران تعیین می‌شود تا کارشناسان بیمه در محل حضور یافته و فرآیند ارزیابی را انجام دهند. 

 براساس گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی تأکید کرد: پس از تکمیل مراحل کارشناسی و تأمین منابع مالی از سوی دولت، خسارات مربوطه به مالکان پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار