وی افزود: تاکنون حدود ۱۱۰۰ خودروی قابل حرکت مورد بازدید قرار گرفته و در مجموع نیز ۲۹۷۲ خودرو توسط کارشناسان بیمه بررسی شده‌اند.

مظفری در ادامه درباره روند رسیدگی به خسارات توضیح داد: شهروندانی که خودروهایشان آسیب دیده است، می‌توانند به پایگاه‌های مدیریت بحران در مناطق خود مراجعه کنند. پس از دریافت تأییدیه از پایگاه مدیریت بحران و کلانتری محل، فرم‌های مربوطه به سازمان ارسال می‌شود.

به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، پس از دسته‌بندی اطلاعات در سازمان، پرونده‌ها به بیمه ایران ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، برای خودروهای قابل حمل، مالکان جهت مراجعه فراخوان می‌شوند و برای خودروهایی که امکان جابه‌جایی ندارند، زمان‌بندی مشخصی با هماهنگی مدیریت بحران تعیین می‌شود تا کارشناسان بیمه در محل حضور یافته و فرآیند ارزیابی را انجام دهند.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی تأکید کرد: پس از تکمیل مراحل کارشناسی و تأمین منابع مالی از سوی دولت، خسارات مربوطه به مالکان پرداخت خواهد شد.