معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان؛

«پاتوق‌های جوانی» از امروز در سراسر ایران راه اندازی شد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز فعالیت «پاتوق‌های جوانی» در سراسر کشور خبر داد و گفت: از امروز پانزدهم فروردین، کانون‌های مردمی و جوان با عنوان پاتوق جوانی در سراسر ایران با محوریت شبکه ایران جوان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی با مدیران کل استان‌ها دربارۀ راه اندازی پاتوق‌های جوانی، افزود: حال و هوای پاتوق‌های جوانی هنری، حماسی و اجتماعی است و همه جوانان از هر نگاه و سلیقه‌ای حضور دارند. 

وی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: ایران تحت حمله و تجاوز دو قدرت هسته‌ای و شیطانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بخش مهم دفاع و امنیت مردم را جوانان از سنگرهای نظامی تا امداد و نجات در هلال‌احمر بر عهده دارند. 

رحیمی گفت: خوشبختانه از همان روز اول حمله دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد خودجوش و داوطلبانه با ایجاد و فعالیت در موکب‌های مردمی در کنار دیگر ارگان‌ها بودند. 

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌ها افزود: ما ۱۵ پویش داشته‌ایم؛ از اهدای خون گرفته تا تقدیر از امدادگران اجتماعی و دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی، با برنامه‌ریزی معاونت جوانان، این پویش‌ها با حمایت و محوریت سمن‌ها ادامه دارد. 

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با قدردانی از رئیس‌جمهور و هیئت دولت، ادامه داد: رئیس‌جمهور و هیأت دولت با مجاهدت و بی‌ادعا وظیفه اجتماعی را با تمام قدرت انجام دادند و پای نظام و شهدا و عهد خویش با مردم پایدار هستند. 

رحیمی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله نتیجه دفاع ملی و میهنی، سربلندی و پیروزی مردم و نظام است و با دست بالا از جنگ ناجوانمردانه و تحمیلی دشمنان بیرون می‌آییم.

