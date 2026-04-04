بارش باران در ۱۸ استان
سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در چهار استان و افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع موج در آبهای شمال و جنوب کشور هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: بارش باران، رعد وبرق، وزش باد شدید، در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف، در نقاط مستعد بارش تگرگ و پدیده مه و کاهش محسوس دما یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ فروردین ماه) در گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات استان سمنان پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجیرنگ دیگری آورده است: افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظهای در محدوده ۲۶ تا ۳۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۸ متر در مناطق دور از ساحل یکشنبه (۱۶ فروردینماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه هرمز و دوشنبه تا چهارشنبه (۱۷ تا ۱۹ فروردینماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل نواحی مرکزی و جنوبی استان بوشهر و مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دور از انتظار نیست.
در ادامه این هشدار آمده است: افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظهای در محدوده ۲۲ تا ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۸ متر در مناطق دور از ساحل شنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان گلستان، در دریای خزر، یکشنبه و سهشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گلستان و مازندران در دریای خزر و دوشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گلستان، مازندران و گیلان در دریای خزر پیشبینی میشود.
همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است: از یکشنبه تا چهارشنبه بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد با گردوخاک، در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه و کاهش محسوس دما یکشنبه در اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان جنوبی، دوشنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران، سهشنبه در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، البرز، تهران، قزوین و چهارشنبه در کرمانشاه، لرستان، کردستان، چهارمحال بختیاری، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و شمال خوزستان پیشبینی میشود.