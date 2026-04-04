ابراز همدردی وزیر امور اجتماعی مصر با هلال‌احمر ایران

در پی حملات دشمنان به امدادگران، مراکز، شعب و انبارهای امدادی جمعیت هلال‌احمر، وزیر امور اجتماعی مصر با ارسال پیامی با هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در پی حمله مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار گرفتن اماکن امدادی، انبارها و نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر، پیام همدردی و حمایتی از سوی خانم القباج، وزیر امور اجتماعی مصر، خطاب به دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد. 

در این پیام آمده است: «از صمیم قلب برای شما و کشورتان دعا می‌کنم. خداوند شما را در پناه خود محفوظ داشته و از برکات و الطاف خویش بهره‌مند سازد. آمین.» 

گفتنی است تاکنون ۲۰ مرکز، شعبه و انبار امدادی هلال‌احمر مورد تهاجم هوایی قرار گرفته و در حملات، تاکنون ۴ امدادگر این جمعیت به شهادت رسیده و ۱۶ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

