اعلام آخرین گزارش حملات هوایی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به گزارش‌های ثبت‌شده در بازه زمانی ساعت ۰۸:۰۰ روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، اعلام کرد: حملات صورت‌گرفته به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی در چندین استان کشور، نشان‌دهنده ماهیت آشکار اقدامات غیرانسانی و نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

وی افزود: بر اساس داده‌های موجود، استان‌های بوشهر، تهران، زنجان، فارس، لرستان و هرمزگان دچار خسارات گسترده شده‌اند. در استان تهران، مناطقی نظیر ملارد، ولنجک (دانشگاه شهید بهشتی)، شهریار، فشم، قرچک و امامزاده داوود مورد اصابت قرار گرفته‌اند. همچنین در سایر استان‌ها از جمله بندرعباس (اسکله شهید رجایی)، بندر خمیر (کارخانه سیمان)، نورآباد (سایت مخابراتی) و جهرم (مناطق مسکونی) خسارات قابل توجهی گزارش شده است.

کولیوند با اشاره به ابعاد خسارات گفت: از ابتدای این حملات وحشیانه تا کنون ۲۲.۸۱۰ واحد تجاری آسیب دیده و علاوه بر آن، زیرساخت‌های حیاتی از جمله ۳۲۲ مرکز درمانی و بهداشتی، ۷۶۳ مدرسه، ۱۸ مرکز علمی و دانشگاهی و ۲۰ مرکز هلال‌احمر دچار خسارت شده‌اند. همچنین تجهیزات امدادی شامل ۳ فروند بالگرد، ۴۶ دستگاه آمبولانس و ۴۸ خودروی عملیاتی آسیب دیده‌اند.

وی همچنین حمله به زیرساخت‌های پتروشیمی خوزستان، پایانه تجاری مرز شلمچه، آزمایشگاه علمی دانشگاه شهید بهشتی و منازل مسکونی را از دیگر مصادیق این اقدامات دانست.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اظهار داشت: تاکنون ۱۸ نیروی امدادی مجروح و ۴ امدادگر هلال‌احمر به شهادت رسیده‌اند. همچنین در کادر درمان، ۲۴ شهید و ۱۱۶ مجروح گزارش شده و متأسفانه دو مادر باردار نیز در این حملات به شهادت رسیده‌اند.

وی با لحنی قاطع و مطالبه‌گر تأکید کرد: هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، مراکز درمانی، آموزشی و امدادی نه‌تنها نقض آشکار اصول تفکیک و تناسب در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، بلکه نشان‌دهنده ذلت، استیصال و شکست دشمن در دستیابی به اهداف خود است. این اقدامات همچنین بیانگر آن است که عاملان این حملات حتی به مصوبات، تعهدات و قواعدی که خود تدوین کرده‌اند نیز پایبند نیستند و ماهیتی سراسر جنایتکارانه و توحش‌آمیز دارند.

کولیوند تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت قاطع این اقدامات، بر حق مسلم مردم در برخورداری از امنیت و حمایت‌های انسانی تأکید دارد و از تمامی مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی می‌خواهد نسبت به این نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه اقدام فوری و مؤثر به عمل آورند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ وی در پایان خاطرنشان کرد: ما تا آخرین نفس در کنار مردم عزیزمان خواهیم ماند، در مسیر مقاومت و پایداری گام برمی‌داریم و با تمام توان از حقوق ملت دفاع خواهیم کرد. این مسیر، مسیر عزت، ایستادگی و عدالت‌خواهی است و هرگز متوقف نخواهد شد.

