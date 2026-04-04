پیام شهردار آنکارا به شهردار تهران و محکومیت حملات علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، شهردار آنکارا در نامه به شهردار تهران ضمن محکومیت حملات آمریکایی- صهیونیستی به ایران ابراز امیدواری کرد که تمام ایرانیان دوباره زندگی را پر از صلح و آرامش و شکوفایی از سر بگیرند.

در متن این نامه آمده است:

«عالیجناب علیرضا زاکانی

همکار عزیز

مایلم از طرف شهروندان آنکارا و شورای کلانشهر آنکارا صمیمانه‌ترین سلام را به شما و شهروندان محترم تهران تقدیم کنم.

قبل از هر چیز باید به اطلاع شما برسانم که ما تحولات اخیر منطقه و تلاش و تکاپوی کشور شما در این جنگ را از نزدیک دنبال می‌کنیم. من عمیقاً امیدوارم که این دوران سخت هر چه سریعتر به پایان برسد و تمام ایرانیان دوباره زندگی را پر از صلح و آرامش و شکوفایی از سربگیرند. بار دیگر بر حمایت بدون قید و شرط مردم آنکارا از مردم تهران تأکید کرده و حملات علیه غیرنظامی‌ها را محکوم می‌کنم که به ویژه منجر به مرگ ۱۶۸ دانش‌آموز شده است. ما در غم کشور دوست و برادر، ایران، شریکیم و ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های درگذشتگان، برای مجروحان آرزوی بهبود سریع داریم.

با عرض تسلیت مجدد، برای شما و تهران صلح، شکوفایی و توفیق روزافزون آرزومندم.

منصور یاواش

شهردار آنکارا»

