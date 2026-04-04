شهادت چهارمین امدادگر هلال احمر در جنگ تحمیلی

جمعیت هلال احمر اعلام کرد: ابوالفضل دهنوی، امدادگر یکم جمعیت هلال احمر در حمله هوایی امریکایی-صهیونیستی به شهرستان مبارکه اصفهان به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام جمعیت هلال احمر، ابوالفضل دهنوی، امدادگر یکم جمعیت هلال احمر در حمله هوایی امریکایی-صهیونیستی به شهرستان مبارکه اصفهان به شهادت رسید. این حمله صبح شنبه پانزدهم فروردین به وقوع پیوست. 

پیش از این و در دوره جنگ تحمیلی رمضان، حمیدرضا جهانبخش در اصفهان، سمیه میر ابو اسحاق در خوانسار و علیرضا صحبتلو در زنجان نیز به درجه رفیع شهادت نائل شده بودند.

