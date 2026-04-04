۷۴۷ هزار تماس با ۱۱۵ در ایام نوروز؛ ثبت بیش از ۵۱ هزار مزاحمت

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر درباره خدمات اورژانس در طرح سلامت نوروز ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون ۷۴۷ هزار و ۹۵۷ تماس با شماره ۱۱۵ برقرار شده است که ۱۹۷ هزار و ۸۴ تماس منجر به عملیات شد. همچنین ۱۰۲هزار و ۸۰۶ تماس مشاوره‌ای نیز در این ایام برقرار شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: متاسفانه ۵۱ هزار و ۶۰۹ تماس مزاحم نیز در این ایام داشتیم که ۷ درصد از تماس‌ها را شامل می‌شدند.

میعادفر گفت: کل ماموریت‌های انجام شده ۱۹۰ هزارو ۳۱۶ مورد که شامل ۵۳ هزارو ۱۵۳ ماموریت ترافیکی و ۱۳۷ هزارو ۱۶۳ ماموریت غیرترافیکی بود.

وی افزود: در مجموع ۳۹ هزارو ۲۸۶ مصدوم ترافیکی به بیمارستان منتقل شدند و ۱۲ هزارو ۴۳۳ مصدوم در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: همچنین ۷۴ هزار ۹۹۹ نفر از افرادی که در حوادث غیرترافیکی مصدوم شده بودند به بیمارستان منتقل شده و ۵۵ هزار و ۵۹۶ نفر در محل خدمات دریافت کردند.

میعادفر با اشاره به طرح‌های ۷۲۴ و ۲۴۷ گفت: در مجموع در این طرح‌ها ۲۷۶ مرد و ۲۰۸ زن که دچار سکته مغزی شده بودند؛ به بیمارستان منتقل شدند. همچنین ۲۰۵ مرد و ۷۸ زن نیز دچار سکته قلبی شده بودند که آن‌ها نیز به بیمارستان منتقل شدند.

