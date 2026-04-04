رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد:
۷۴۷ هزار تماس با ۱۱۵ در ایام نوروز؛ ثبت بیش از ۵۱ هزار مزاحمت
رئیس سازمان اورژانس کشور از ثبت بیش از ۷۴۷ هزار تماس با شماره ۱۱۵ در ایام نوروز خبر داد و گفت: متاسفانه ۵۱ هزار و ۶۰۹ تماس مزاحم نیز در این ایام داشتیم که ۷ درصد از تماسها را شامل میشدند.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر درباره خدمات اورژانس در طرح سلامت نوروز ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون ۷۴۷ هزار و ۹۵۷ تماس با شماره ۱۱۵ برقرار شده است که ۱۹۷ هزار و ۸۴ تماس منجر به عملیات شد. همچنین ۱۰۲هزار و ۸۰۶ تماس مشاورهای نیز در این ایام برقرار شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: متاسفانه ۵۱ هزار و ۶۰۹ تماس مزاحم نیز در این ایام داشتیم که ۷ درصد از تماسها را شامل میشدند.
میعادفر گفت: کل ماموریتهای انجام شده ۱۹۰ هزارو ۳۱۶ مورد که شامل ۵۳ هزارو ۱۵۳ ماموریت ترافیکی و ۱۳۷ هزارو ۱۶۳ ماموریت غیرترافیکی بود.
وی افزود: در مجموع ۳۹ هزارو ۲۸۶ مصدوم ترافیکی به بیمارستان منتقل شدند و ۱۲ هزارو ۴۳۳ مصدوم در محل خدمات درمانی دریافت کردند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: همچنین ۷۴ هزار ۹۹۹ نفر از افرادی که در حوادث غیرترافیکی مصدوم شده بودند به بیمارستان منتقل شده و ۵۵ هزار و ۵۹۶ نفر در محل خدمات دریافت کردند.
میعادفر با اشاره به طرحهای ۷۲۴ و ۲۴۷ گفت: در مجموع در این طرحها ۲۷۶ مرد و ۲۰۸ زن که دچار سکته مغزی شده بودند؛ به بیمارستان منتقل شدند. همچنین ۲۰۵ مرد و ۷۸ زن نیز دچار سکته قلبی شده بودند که آنها نیز به بیمارستان منتقل شدند.