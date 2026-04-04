شهادت ۸ دانش آموخته و دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حملات

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در پی حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، «علی ناظم» دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، «عرفان صادقی» دانش آموخته مهندسی مکانیک، «مژده زندی» دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق، دکتر «سعید شمقدری» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و دکترای مهندسی برق (کنترل)، «مهدی عباسی» دانش‌آموخته مهندسی برق قدرت، «محمدمهدی شریفی جزه» دانشجوی سابق دانشکده مهندسی هوافضا، «سید سعید نجفی» دانش‌آموخته مهندسی عمران و «کربلایی محمد امین ظهرابی» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این فرزندان شایسته ایران‌زمین به خانواده‌های معزز ایشان و جامعه پرافتخار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از درگاه خداوند متعال علو درجات برای این شهدای گران‌قدر مسئلت داریم و بار دیگر اقدامات و حملات تروریستی و مجرمانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محکوم می‌کنیم.

