خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۸ دانش آموخته و دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حملات

دانشگاه صنعتی امیر کبیر اعلام کرد که در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، ۸ دانش آموخته و دانشجوی این دانشگاه، شهید شدند.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در پی حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، «علی ناظم» دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، «عرفان صادقی» دانش آموخته مهندسی مکانیک، «مژده زندی» دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق، دکتر «سعید شمقدری» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و دکترای مهندسی برق (کنترل)، «مهدی عباسی» دانش‌آموخته مهندسی برق قدرت، «محمدمهدی شریفی جزه» دانشجوی سابق دانشکده مهندسی هوافضا، «سید سعید نجفی» دانش‌آموخته مهندسی عمران و «کربلایی محمد امین ظهرابی» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 

ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این فرزندان شایسته ایران‌زمین به خانواده‌های معزز ایشان و جامعه پرافتخار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از درگاه خداوند متعال علو درجات برای این شهدای گران‌قدر مسئلت داریم و بار دیگر اقدامات و حملات تروریستی و مجرمانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محکوم می‌کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار