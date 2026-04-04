به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی با حضور در اجتماع پرشور مردم انقلابی زنجان، ضمن ادای احترام به امام شهید و شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، با اذعان به قدرت معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ریشه در مکتب عاشورا دارد و اثر حمایتی مردم همیشه در صحنه، اظهار داشت: کسانی هم که امروز ادعا دارند می‌توانند ایران را شکست بدهند، بنا داشتند دو روزه به هدف شوم خود برسند، اما امروز سی و پنج روز از جنگ می‌گذرد. ملت ایران محکم‌تر از قبل در صحنه‌اند. نیروهای مسلح ما محکم و مقتدر در صحنه‌اند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به مجاهدت‌های نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران اسلامی، تاکید کرد: دشمن بداند ما یک جان داریم. این جان را برای بقای انقلاب و ارزش‌ها گذاشته‌ایم؛ تا یک نفر از این ملت زنده است، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

وی با اشاره به نابود شدن صدام، گفت: ترامپ و نتانیاهو هم بدانند ملت ایران این دو خبیث را هم دفن خواهد کرد و آن‌ها همانگونه که امام شهیدمان فرمودند، خوراک مار و مور می‌شوند و این ملت و این انقلاب و جمهوری اسلامی محکم‌تر از قبل می‌ماند.

این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به دشمنان جنایتکار اعلام کرد: دشمنان دست از جنگ با این ملت بردارند و الا هرچه جلوتر برویم رسوایی آمریکا و اسرائیل بیشتر می‌شود. کسی که با امت اسلامی در بیفتد با قدرت الهی روبروست. خدا اراده کرده است همانگونه که نمرود را شکست، فرعون را شکست، هارون را شکست داد، ستمگران تاریخ را شکست داد، صدام و خاندان پهلوی را شکست داد، یقینا دشمنان ملت ایران را هم می‌شکند و آن‌ها را رسوا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی پلیس، حجت الاسلام شیرازی تاکید کرد: ملت ایران می‌داند، دشمنان ملت ایران هم بدانند، این ملت تا دشمن را سرکوب نکند، منکوب نکند، شکست ندهد، دست از مبارزه بر نمی‌دارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه با قدردانی از حضور حماسی مردم در حمایت از میهن اسلامی، تصریح کرد: ملتی که عاشق شهادت است، ملتی که برای شهادت لحظه‌شماری می‌کند، این ملت شکست ندارد. به یاری خداوند بزرگ با این حضور پررنگ ملت ایران در صحنه، دشمن شکست خورده است.

