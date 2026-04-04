وفور اقلام مصرفی در میادین میوه و تره‌بار پایتخت
​مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت اقلام مصرفی در میادین گفت: اقلام مصرفی علاوه بر مراکز عرضه در انبارها به وفور موجود است و ذخیره‌سازی لازم انجام شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی بختیاری زاده با اشاره به آخرین وضعیت اقلام مصرفی در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران گفت: از ابتدای جنگ تاکنون وضعیت اقلام مصرفی تحت کنترل بوده است و اقلام به وفور در سطح میادین موجود بوده است و اکنون نیز همین وضعیت حاکم است. 

وی افزود: میادین میوه و تره‌بار نسبت به ایام عید سال گذشته و تعطیلات نوروزی کمتر شد. در تمامی روزها خدمات‌مان را ارئه دادیم؛ اقلام مصرفی علاوه بر مراکز عرضه در انبارها به وفور موجود و ذخیره‌سازی لازم انجام شده است. 

مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار شهر تهران با اشاره به آسیب برخی میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر ادامه داد: هرجا که اصابت بوده سریعا تعمیر شده و به چرخه خدمات بازگشته است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ وی با اشاره به آخرین وضعیت اقدامات عمرانی این سازمان بیان کرد: باوجود جنگ، ۴ میدان میوه و تره‌بار به چرخه خدمات اضافه شدند اما به دلیل شرایط جنگی برای آن‌ها مراسم افتتاحیه‌ای نگرفتیم؛ جزییات بازگشایی این ۴ میدان را متعاقبا اعلام می‌کنیم.

