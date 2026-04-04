دومین نامه رئیس دانشگاه تهران به دبیرکل سازمان یونسکو

به گزارش ایلنا، در متن دومین نامه محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، به دبیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) آمده است:

با سلام و احترام،

بدین‌وسیله مایلم توجه آن سازمان محترم را به حادثه‌ای جدی جلب نمایم که ضرورت تقویت چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای حمایت از مؤسسات آموزشی و پژوهشی در مناطق درگیر منازعه را به‌روشنی آشکار می‌سازد.

در روز جمعه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ (۳ آوریل ۲۰۲۶)، در حدود ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی، ساختمانی متعلق به یکی از مراکز برجسته آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، واقع در منطقه ولنجک تهران، هدفِ حملۀ مستقیم نظامی از سوی نیروهای آمریکایی–اسرائیلی قرار گرفت. این حمله موجب تخریب گسترده بخش قابل توجهی از این مجموعه دانشگاهی شد و امنیت جامعه دانشگاهی را به مخاطره انداخت و روند فعالیت‌های علمی و پژوهشی جاری را مختل ساخت.

بر اساس بیانیۀ رسمی صادرشده از سوی دانشگاه شهید بهشتی، این حمله نه‌تنها خسارات شدید فیزیکی به زیرساخت‌های این مرکز وارد کرده است، بلکه جان و امنیت اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کارکنان و دانشجویانی را که در زمان وقوع حادثه در محل یا در مجاورت آن حضور داشتند، به‌شدت در معرض خطر قرار داده است. این اقدام نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اسناد و قواعد مرتبط با حق آموزش و همچنین کنوانسیون‌های ژنو است که جایگاه ویژه و حمایت‌شده‌ای را برای مؤسسات آموزشی و پژوهشی در زمان مخاصمات مسلحانه به رسمیت می‌شناسند. علاوه بر این، پژوهشکده لیزر و پلاسما و خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی هدف بمب‌های آمریکایی اسراییلی قرار گرفته است.

حمله به دانشگاه شهید بهشتی نگرانی‌های جدی در خصوص میزان اثربخشی حمایت‌های حقوقی بین‌المللی از نهادهای دانشگاهی در مناطق درگیر منازعه برمی‌انگیزد. بر اساس اصول مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول، تأسیسات آموزشی و پژوهشی از حملات مستقیم مصون هستند، مگر آن‌که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گیرند. نقض این حمایت‌ها نه‌تنها جان افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه پیشرفت دانش، توسعه علمی و تعهدات گسترده جامعه بین‌المللی نسبت به تبادل آزاد اندیشه‌ها را نیز تهدید می‌کند.

افزون بر این، این رویداد ضرورت فوری اقدام یونسکو و جامعه بین‌المللی برای تقویت سازوکارهای حقوقی موجود را برجسته می‌سازد؛ سازوکارهایی که باید تضمین‌کنندۀ پاسخگویی در قبال نقض‌ها و تقویت‌کنندۀ هنجارهای بین‌المللی در جهت حفاظت از مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان باشند. ضروری است که حقوق بین‌الملل به‌صراحت حملات علیه چنین مراکز حیاتی آموزش و پژوهش را محکوم کرده و برای آن‌ها ضمانت‌های اجرایی و سازوکارهای تنبیهی مؤثر پیش‌بینی نماید؛ مراکزی که نقشی اساسی در ترویج صلح، همکاری و توسعه پایدار ایفا می‌کنند.

بدین‌وسیله با احترام از یونسکو درخواست می‌شود که:

با استفاده از اهرم‌های فشار رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسراییل را در حمله به مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی متوقف کند.

از تقویت حمایت‌های حقوقی بین‌المللی برای مؤسسات آموزشی و پژوهشی حمایت و پشتیبانی نماید.

در تسهیل سازوکارهای لازم برای پاسخگو ساختن عاملان نقض این حمایت‌ها نقش فعال ایفا کند.

از تدوین و توسعه اسناد حقوقی الزام‌آور که حملات به مراکز دانشگاهی در جریان مخاصمات مسلحانه را ممنوع و مستوجب مجازات می‌سازد، حمایت نماید.

علاوه بر این، به دنبال حمله تجاوزکارانه آمریکایی اسراییلی به انستیتو پاستور ایران به استحضار می‌رسانم که این مرکز علمی یکی از ارکان صدساله سلامت جهانی و عضو شبکه بین‌المللی پاستور است. انستیتو پاستور یک مرکز تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و تولیدی است که برای سلامت و بهداشت جامعه تأسیس شده است و در عمر صدساله خود محلی برای کنترل بسیاری از بیماریهای عفونی در ایران و جهان بوده است که از سال ۱۹۲۰ تا کنون از قطب‌های مهم جهان در تولید واکسن می‌باشد.

در راستای صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در اسرع وقت درخواست صدور رای در خصوص‌عدم مشروعیت حمله به مراکز علمی آموزشی پژوهشی فرهنگی را بنمایید. از این رو، از مقام محترم درخواست محکومیت این جنایات علیه بشریت در تعرض به اسناد و اصول بدیهی حقوقی بین المللی را داریم

در پایان، امنیت و مصونیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید همواره از اولویت‌های اساسی جامعۀ بین‌المللی باقی بماند. حفاظت از آزادی آکادمیک و صیانت از تمامیت نظام آموزش عالی، سنگ‌بنای شکل‌گیری جوامعی صلح‌آمیز، نوآور و فراگیر است.

از توجه و رسیدگی آن سازمان محترم به این موضوع فوری سپاسگزارم.

