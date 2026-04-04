مواجهه منجر به تیراندازی پلیس و مرزبانی فراجا با هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکایی

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در این خصوص اعلام کرد: پس از سقوط هواپیمای F۱۵ آمریکا در خاک ایران؛ هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکا برای نجات جان خلبان و خدمه در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر در ارتفاع پایین مشاهده شد که بلافاصله پس از رؤیت، عوامل گشت انتظامیِ نزدیک در صحنه (پلیس کهگیلویه و بویراحمد) و در ادامه نیز توسط یگان تکاوری پلیسِ استان بوشهر و انتظامی لردگان به طرف آنان تیراندازی و از انجام عملیات آنان جلوگیری نمودند و همچنین در حین خروج از مرز توسط مرزبانان فراجا با تجهیزات نیمه سنگین و سبک مورد اصابت قرار گرفتند.

در پایان گفته شده است: برابر مستندات و مشاهدات میدانی، هلیکوپترها و خدمه پرواز در تیررس پلیس دچار سانحه و جراحت شدید شده‌اند.