خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مواجهه منجر به تیراندازی پلیس و مرزبانی فراجا با هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکایی

کد خبر : 1769107
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از مواجهه منجر به تیراندازی پلیس و مرزبانی فراجا با هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در این خصوص اعلام کرد: پس از سقوط هواپیمای F۱۵ آمریکا در خاک ایران؛ هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکا برای نجات جان خلبان و خدمه در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر در ارتفاع پایین مشاهده شد که بلافاصله پس از رؤیت، عوامل گشت انتظامیِ نزدیک در صحنه (پلیس کهگیلویه و بویراحمد) و در ادامه نیز توسط یگان تکاوری پلیسِ استان بوشهر و انتظامی لردگان به طرف آنان تیراندازی و از انجام عملیات آنان جلوگیری نمودند و همچنین در حین خروج از مرز توسط مرزبانان فراجا با تجهیزات نیمه سنگین و سبک مورد اصابت قرار گرفتند. 

در پایان گفته شده است: برابر مستندات و مشاهدات میدانی، هلیکوپترها و خدمه پرواز در تیررس پلیس دچار سانحه و جراحت شدید شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
