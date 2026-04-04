۱۴۶ مدرسه و مرکز آموزشی غیردولتی در جنگ آسیب دیدند
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در تشریح آخرین وضعیت مدارس غیردولتی، تصریح کرد: ۱۴۶ مدرسه و مرکز آموزشی غیردولتی در این حوادث دچار آسیبدیدگی شدهاند.
به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در دیدار با مدیران و مؤسسان سازمان مدارس اسلامی همسو، بر اهمیت کیفیتبخشی آموزشی در مدارس و مراکز غیردولتی و نیز بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
وی اظهار کرد: انشاءالله بهزودی شاهد عید بزرگ پیروزی رزمندگان اسلام علیه کفر، ایادی استکبار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهیم بود.
محمودزاده با اشاره به غم فقدان رهبر شهید انقلاب، آیتالله العظمی امام خامنهای و نیز اندوه ناشی از شهادت سرداران، مسئولان، جمعی از مردم بیگناه، دانشآموزان و معلمان، جانشینی فرزند خلف رهبر شهید، آیتالله سید مجتبی خامنهای، را تسلیبخش این سوگ دانست و افزود: انسجام و اتحاد مقدس ملیو نیز آشکار شدن نیات پلید دشمنان قسمخورده انقلاب، از ثمرات خون این شهیدان والامقام است.
وی با اشاره به فداکاریها و ایثارگریهای جامعه فرهنگی و دانشآموزی، بر ضرورت توجه جدی به مشکلات و نیازهای این مجموعههای آموزشی تأکید کرد و از تلاشها و مجاهدتهای فرهنگیان و دانشآموزانی که در مسیر علم و دانش و پاسداری از کیان میهن و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی کردهاند، قدردانی کرد.
محمودزاده با تأکید بر اهمیت راهبردی کیفیتبخشی و کنشگری مؤثر در نظام تعلیم و تربیت، حرکت شتابان در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه را از مهمترین ارکان اقتدار ملی دانست و گفت: رشد و تعالی علمی کشور، زمینهساز تقویت قدرت نرم و افزایش بازدارندگی در عرصههای گوناگون است؛ پیشرفت علمی، افزون بر ارتقای جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه دانش و فناوری، به تحکیم اقتدار کشور در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی نیز منجر میشود.
وی در ادامه افزود: دشمنان نیز که همواره در پی خدشهدار ساختن این اقتدار هستند، بهدلیل همین ظرفیت و اثرگذاری، بر کشورهایی با توان علمی بالا تمرکز دارند و میکوشند جریان علمی کشور را در حوزههایی همچون فناوریهای راهبردی، صنعت دفاعی، انرژی، پزشکی و سایر علوم متوقف یا کند سازند.
محمودزاده سازمان مدارس اسلامی همسو را پیشگام این مسیر دانست و بر ضرورت تلاش همگانی برای حمایت از حرکت علمی و فناورانه کشور تأکید کرد تا دشمنان نسبت به تحقق اهداف خود مأیوس شوند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی همچنین تصریح کرد که جریانهای علمی، دانشگاهها، مدارس و مراکز آموزشی باید با آمادگی کامل از این ظرفیتها بهرهبرداری کرده و در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه کشور نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
محمودزاده در ادامه بر ضرورت توجه ویژه به تداوم مستمر فرآیند یاددهی-یادگیری و اجرای برنامههای مؤثر برای جبران افتهای تحصیلی احتمالی تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه راهبردی مدارس غیردولتی در نظام آموزشی کشور، اظهار کرد: با وجود چالشهای پیشِرو، بر پایه تحلیل نتایج امتحانات نهایی سالهای گذشته و در راستای اهداف قانون برنامه پیشرفت پنجساله هفتم کشور، مدارس متوسطه نظری غیردولتیِ لازمالتوجه شناسایی شدهاند و برنامههای ارتقایی در قالب برنامه کشوری، بهصورت هدفمند در حال اجراست.
وی اضافه کرد: در این چارچوب، با تقویت نقش شورای مدرسه در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری و نیز نهادینهسازی چرخه مستمر ارتقای کیفیت، گامهای مؤثری برداشته شده است. همچنین برگزاری وبینارهای تخصصی با حضور نزدیک به ۲۰۰۰ مدیر مدرسه غیردولتی با هدف توانمندسازی مدارس برای تدوین برنامههای آموزشی منسجم، رفع موانع یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش در دستور کار قرار گرفته است.
او در ادامه با اشاره به آسیبشناسی در حوزههای آموزشی و فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تلاش مشترک، شاهد بهبود مستمر در نظام آموزشی و پرورشی کشور باشیم.
محمودزاده در پایان، مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی را به کنشگری فعال در مجموعه آموزشوپرورش و نیز در تعامل میان مدارس دولتی و غیردولتی فراخواند و بر ضرورت همافزایی تأکید کرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی همچنین خواستار پیگیری و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، از جمله برنامههای حمایتی و آموزشی، برای ارتقای سطح کیفی مدارس غیردولتی و تربیت نسلی شایسته برای آینده کشور شد.