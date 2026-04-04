معاون فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:
بزرگداشت مجازی چهلم شهدای میناب در تمامی کلاسهای درس
معاون پرورشی و فرهنگی با تشریح برنامههای بزرگداشت چهلم شهدای دانشآموز میناب از برگزاری بیش از ۳هزار مراسم محوری در سراسر کشور خبر داد و گفت: علاوه بر این مراسمها، بزرگداشت مجازی در تمامی کلاسهای درس و نیز هزاران رویداد محلی و منطقهای با حضور دانشآموزان در سراسر کشور برای پاسداشت مقام شهدای دانشآموز برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، صادق حسینزاده ملکی؛ معاون پرورشی و فرهنگی در تشریح برنامههای بزرگداشت چهلم شهدای میناب با بیان اینکه این برنامهها با توجه به گستره نظام تعلیم و تربیت در چهار سطح ملی، استانی، منطقهای و مدرسهای طراحی شده است، گفت: در سطح ملی، وزارت آموزش و پرورش با تبیین چارچوب برنامهها، تولید پیامها و محتوای فرهنگی، تهیه بستههای رسانهای و ایجاد یادمان شهدای جنگ رمضان بهویژه دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، سیاستگذاری و هدایت برنامهها را بر عهده دارد.
وی افزود: در سطح استانی نیز ۳۲ ادارهکل آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیتهای دانشآموزی و با برگزاری یادوارههای استانی و پویشهایی مانند، روضه خانگی به یاد شهدای جنگ رمضان به گسترش این برنامهها کمک میکنند.
ملکی تصریح کرد: در سطح منطقهای نیز ۷۶۲ منطقه آموزشی با برگزاری رویدادهای هنری، ایجاد یادمان شهدا و برپایی تجمعات مردمی و دستههای دانشآموزی در محلات به سمت مراکز تجمعات شبانه مردمی، زمینه اجرای گسترده برنامهها را فراهم میکنند.
معاون پرورشی و فرهنگی در ادامه گفت: در سطح مدرسهای و کلاسی، در بیش از ۱۲۳هزار مدرسه و هزاران کلاس برخط، آیینهای بزرگداشت با قرائت قرآن، معرفی شهدا، پخش کلیپها و روایتهای دانشآموزی و گفتوگو درباره مفاهیم مقاومت برگزار میشود و یک برنامه تلویزیونی اینترنتی ویژه نیز برای پخش در ابتدای کلاسها آماده شده است.
برگزاری پویش، بیتابِ میناب
معاون پرورشی و فرهنگی از راهاندازی پویش، بیتابِ میناب خبر داد و گفت: این پویش با هدف انسجامبخشی به برنامههای بزرگداشت و تولید و انتشار محتوای فرهنگی مرتبط شکل گرفته و آثار دانشآموزان و مربیان از جمله دلنوشتهها، پیامها و کنشگریهای دانشآموزی در رسانهها و صفحهای اختصاصی در پیامرسان شاد، منتشر و تجمیع خواهد شد.
وی افزود: به مناسبت چهلم شهدای دانشآموز میناب، نمایشگاه آثار هنری دانشآموزان در مدارس، محیط پیرامونی مدارس و اجتماعات محلی برپا میشود و برنامههایی مانند اجرای سرود، شعرخوانی و دیگر فعالیتهای هنری دانشآموزی نیز در تجمعات مردمی شبانه برگزار خواهد شد.
همچنین اعضای تشکلهای دانشآموزی نیز با لباس و نشان ویژه تشکیلاتی خود در برنامهها حضور خواهند داشت و از ظرفیت گروههایی مانند سفیران سلامت و انجمنهای ورزشی دانشآموزی نیز در اجرای بخشهایی از این برنامهها استفاده خواهد شد.
از دیوار یادبود تا پویش نامهای همدلانه
وی بر ایجاد فضای متناسب با این ایام تأکید کرد و افزود: فضایی در مدرسه یا محیط پیرامونی آن برای نصب تصاویر شهدا، پیامها، نقاشیها و دلنوشتههای دانشآموزان به یاد شهدای دانشآموز در نظر گرفته شده است. همچنین پویش، نامهای همدلانه با هدف مشارکت عاطفی خانوادهها طراحی شده است تا والدین بتوانند نامهای همدلانه خطاب به دانشآموزان شهید میناب یا خانوادههای آنان بنویسند و احساس همدلی خود را ابراز کنند.
اقدامات همدلانه به نیت شهدا
وی ادامه داد: در قالب پویش، ایران همدل، اقدامات خیرخواهانه و کمک به دانشآموزان نیازمند با مشارکت دانشآموزان و خانوادهها به نیت شهدای دانشآموز میناب انجام خواهد شد تا فرهنگ مواسات و همدلی در میان دانشآموزان بیش از پیش تقویت شود.
کنشگری دانشآموزان در سطح جهانی
حسینزاده ملکی با اشاره به تولید محتوای بینالمللی، گفت: دانشآموزان در قالب سرود یا دکلمه، متونی را خطاب به همتایان خود در سراسر جهان به زبانهای رایج دنیا اجرا خواهند کرد. این آثار با ترجمه یا زیرنویس منتشر میشود تا علاوه بر انتشار مؤثر در فضای رسانهای، نوعی کنشگری دانشآموزی در سطح جهانی شکل گیرد.
تداوم ارتباط با بدنه تربیتی مدارس در دوران جنگ
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ملکی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور تداوم ارتباط با بدنه تربیتی مدارس و هماهنگی برنامههای فرهنگی و پرورشی، سه جلسه برخط با معاونان پرورشی، مربیان امور تربیتی و مشاوران مدارس سراسر کشور برگزار شد تا ضمن بررسی شرایط موجود، بر استمرار فعالیتهای تربیتی و حمایت از دانشآموزان در سراسر کشور تأکید شود.