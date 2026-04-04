رئیس جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد:

۱۴۰ هزار تماس مردمی با سامانه ۴۰۳۰

رئیس جمعیت هلال‌احمر از ثبت دستاوردی کم‌نظیر در حوزه خدمات روانی و پزشکی از طریق سامانه ۴۰۳۰ خبر داد و تأکید کرد: این موفقیت، جلوه‌ای روشن از روحیه ایثار، همدلی و حرکت جهادی در خدمت به مردم است.

به گزارش ایلنا،  پیرحسین کولیوند با اشاره به عملکرد سامانه ۴۰۳۰ تا تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ اظهار داشت: در این بازه زمانی، بیش از ۱۴۰ هزار و ۳۹۶ تماس مشاوره‌ای توسط متخصصان پاسخ داده شده که حاصل آن ارائه ۶۸۹ هزار و ۸۰۵ دقیقه مشاوره تخصصی، معادل ۱۱ هزار و ۴۹۷ ساعت خدمت خالص به مردم عزیز کشورمان است. 

وی افزود: این حجم گسترده از خدمات، با مشارکت ۱۹۵۹ نفر از مشاوران و متخصصان متعهد و دلسوز داوطلب هلال‌احمر و با همکاری مؤثر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محقق شده است؛ همکاری‌هایی که بار دیگر نشان داد در میدان خدمت‌رسانی، هم‌افزایی نهادهای انقلابی و حضور داوطلبان متخصص، می‌تواند دستاوردهایی ماندگار و اثرگذار رقم بزند. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش این خدمات در ارتقای تاب‌آوری روانی جامعه تصریح کرد: در روزهایی که جامعه نیازمند آرامش، امید و پشتیبانی روانی است، این حرکت جهادی توانسته با اتکا به دانش تخصصی و روحیه ایثارگرانه، گام‌های بلندی در کاهش آلام مردم و افزایش تاب‌آوری اجتماعی بردارد. 

کولیوند ادامه داد: آنچه این مسیر را استوارتر می‌سازد، رضایتمندی و اعتماد مردم شریف ایران است که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی برای تداوم این نهضت خدمت‌رسانی به شمار می‌رود. این رضایت مردمی، پشتوانه‌ای محکم برای توسعه و تقویت چنین طرح‌های جهادی در آینده خواهد بود. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی داوطلبان، مشاوران و دست‌اندرکاران این طرح ملی خاطرنشان کرد: هلال‌احمر با تکیه بر سرمایه انسانی ارزشمند خود و در سایه همدلی و همکاری نهادهای انقلابی، مسیر خدمت خالصانه را با قدرت ادامه خواهد داد و در کنار مردم، برای ساختن جامعه‌ای تاب‌آورتر و امیدآفرین‌تر، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
