۱۴۰ هزار تماس مردمی با سامانه ۴۰۳۰

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به عملکرد سامانه ۴۰۳۰ تا تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ اظهار داشت: در این بازه زمانی، بیش از ۱۴۰ هزار و ۳۹۶ تماس مشاوره‌ای توسط متخصصان پاسخ داده شده که حاصل آن ارائه ۶۸۹ هزار و ۸۰۵ دقیقه مشاوره تخصصی، معادل ۱۱ هزار و ۴۹۷ ساعت خدمت خالص به مردم عزیز کشورمان است.

وی افزود: این حجم گسترده از خدمات، با مشارکت ۱۹۵۹ نفر از مشاوران و متخصصان متعهد و دلسوز داوطلب هلال‌احمر و با همکاری مؤثر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محقق شده است؛ همکاری‌هایی که بار دیگر نشان داد در میدان خدمت‌رسانی، هم‌افزایی نهادهای انقلابی و حضور داوطلبان متخصص، می‌تواند دستاوردهایی ماندگار و اثرگذار رقم بزند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش این خدمات در ارتقای تاب‌آوری روانی جامعه تصریح کرد: در روزهایی که جامعه نیازمند آرامش، امید و پشتیبانی روانی است، این حرکت جهادی توانسته با اتکا به دانش تخصصی و روحیه ایثارگرانه، گام‌های بلندی در کاهش آلام مردم و افزایش تاب‌آوری اجتماعی بردارد.

کولیوند ادامه داد: آنچه این مسیر را استوارتر می‌سازد، رضایتمندی و اعتماد مردم شریف ایران است که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی برای تداوم این نهضت خدمت‌رسانی به شمار می‌رود. این رضایت مردمی، پشتوانه‌ای محکم برای توسعه و تقویت چنین طرح‌های جهادی در آینده خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی داوطلبان، مشاوران و دست‌اندرکاران این طرح ملی خاطرنشان کرد: هلال‌احمر با تکیه بر سرمایه انسانی ارزشمند خود و در سایه همدلی و همکاری نهادهای انقلابی، مسیر خدمت خالصانه را با قدرت ادامه خواهد داد و در کنار مردم، برای ساختن جامعه‌ای تاب‌آورتر و امیدآفرین‌تر، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

