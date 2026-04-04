زنگ آموزش مجازی در سال ۱۴۰۵ به‌صدا درآمد

به گزارش ایلنا، با اعلام آموزش‌وپرورش مبنی بر غیرحضوری بودن مدارس تا پایان فروردین، از امروز آموزش مجازی در شبکه شاد برای دانش‌آموزان طبق زمان‌بندی آغاز شد. 

بر این اساس هر روز از ساعت ۷ الی ۱۰ دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، ساعت ۱۰ الی ۱۳ دانش‌آموزان دوره متوسطه اول، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ دانش‌آموزان پایه‌های چهادم تا ششم دبستان و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ دانش‌آموزان پایه‌های اول تا سوم در شبکه شاد حضور می‌یابند. 

البته سرویس کلاس مجازی بدون زمان‌بندی فوق در تمام ساعات شبانه‌روز قابل استفاده است.

