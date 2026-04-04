خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

باران و برف در اغلب مناطق کشور

کد خبر : 1769032
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای اغلب مناطق به جز ۴ استان جنوبی و جنوبی شرقی کشور، بارش باران و برف پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه در غالب مناطق کشور به جز سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان و فارس، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود. 

فردا (یکشنبه) سامانه بارشی در شمال غرب، برخی نقاط غرب، سواحل شمالی، شمال شرق، شرق، ارتفاعات رشته کوه البرز و دامنه‌های مرکزی زاگرس و روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در نیمه شمالی کشور فعال است. 

بیشینه بارش‌ها در استان‌های خراسان رضوی و شمالی و استان‌های شمالی به ویژه گلستان و شرق مازندران رخ خواهد داد. 

در پنج روز آینده در غالب مناطق کشور در ساعاتی از روز وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود. 

از روز یکشنبه تا سه شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور به ویژه در استان‌های ساحلی رخ خواهد داد. 

خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی پنج روز آینده و دریای مازندران تا سه شنبه مواج است. 

امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، همراه با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد و گاهی همراه با بارش پراکنده است. 

حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۲ و حداقل دمای آن به ۱۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار