باران و برف در اغلب مناطق کشور

به گزارش ایلنا، امروز شنبه در غالب مناطق کشور به جز سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان و فارس، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

فردا (یکشنبه) سامانه بارشی در شمال غرب، برخی نقاط غرب، سواحل شمالی، شمال شرق، شرق، ارتفاعات رشته کوه البرز و دامنه‌های مرکزی زاگرس و روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در نیمه شمالی کشور فعال است.

بیشینه بارش‌ها در استان‌های خراسان رضوی و شمالی و استان‌های شمالی به ویژه گلستان و شرق مازندران رخ خواهد داد.

در پنج روز آینده در غالب مناطق کشور در ساعاتی از روز وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

از روز یکشنبه تا سه شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور به ویژه در استان‌های ساحلی رخ خواهد داد.

خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی پنج روز آینده و دریای مازندران تا سه شنبه مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، همراه با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد و گاهی همراه با بارش پراکنده است.

حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۲ و حداقل دمای آن به ۱۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

