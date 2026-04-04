انسداد جاده چالوس و ترافیک سنگین در محورهای شمالی
جانشین پلیس راه فراجا از اعمال محدودیت تردد در محورهای شمالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور اعلام کرد: به دلیل حجم بالای ترافیک و مدیریت بهتر عبور و مرور مسافران، تردد انواع وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس از ساعت ۱۷:۳۰ تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی تاکید کرد: مسیر شمال به جنوب این دو محور یکطرفه شده و این محدودیتها تا پایان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
جانشین پلیس راه فراجا افزود: در حال حاضر، محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در محدودههای میانک تا مجیلار و ولیآباد با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدودههای سهراهی چلاو و شاهاندشت و در مسیر شمال به جنوب محدودههای بایجان، گزنک و رینه با ترافیک سنگین گزارش شده است.
به گفته سرهنگ محبی، محور فیروزکوه نیز در مسیر رفت و برگشت، بهویژه در محدوده شهرهای دماوند، پل سفید و زیرآب، با ترافیک سنگین همراه است. آزادراه رشت-قزوین نیز در محدودههای سراوان و رودبار شاهد ترافیک سنگین است.
وی ادامه داد: در مقابل، تردد در محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین-رشت روان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج، حدفاصل پلیسراه مهرشهر تا امامزاده طاهر خبر داد.
وی اشاره کرد: در برخی محورهای استانهای خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان بارش باران گزارش شده و در برخی مسیرهای استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان نیز وزش باد و گردوخاک وجود دارد.
سرهنگ محبی در خصوص محورهای مسدود شریانی گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود. همچنین محور بوشهر-دیر نیز مسدود است.
وی افزود: محورهای غیرشریانی پونل-خلخال، پاتاوه-دهدشت، زرآباد-چاهان، کمربندی یاسوج-اصفهان و بادوله-بامنیر نیز مسدود هستند.
به گفته وی، برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه-تویسرکان، سروآباد-پاوه (گردنه تته)، سیسخت-پادنا و وازک-بلده نیز همچنان بسته هستند.