آخرین وضعیت ترافیکی در پایان تعطیلات/ ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران

وی افزود: هم اکنون (۱۴ فروردین) تردد از آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده‌های مرزن‌آباد، دزبن، هزارچم و ولی‌آباد ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی ادامه داد: محورهای فیروزکوه و هراز نیز در مسیر شمال به جنوب با بار ترافیکی بالا مواجه هستند، به‌طوری‌ که در فیروزکوه محدوده‌های سربندان و گیلاوند و در هراز محدوده‌های نارنجستان، بایجان، شاهاندشت، رینه و آب‌اسک با ترافیک سنگین همراه است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم رشت–قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و آزادراه رشت–قزوین خبر داد و گفت: در آزادراه‌های قزوین–کرج–تهران (محدوده‌های کردان، مهرشهر و چیتگر)، قم–تهران (محدوده بهشت زهرا) و ساوه–تهران (محدوده پرند) نیز ترافیک سنگینی حاکم است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی اظهار کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان‌های لرستان، کردستان، همدان و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است.

وی از انسداد محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و تأکید کرد: تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی انجام می‌شود.

سرهنگ محبی در پایان با توصیه به رانندگان اظهار کرد: به منظور پیشگیری از اتلاف وقت در ترافیک‌های سنگین، لازم است هموطنان با برنامه‌ریزی و مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌ها اطلاع حاصل کرده و زمان مناسب‌تری را برای تردد انتخاب کنند.