حمله به یکی از دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی/ آتشسوزی مهار شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع آتشسوزی در پی حمله به یکی از دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و اعلام کرد این حادثه تلفات جانی نداشته است.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی اظهار کرد: ساعتی قبل در پی حملات دشمن به دانشگاه شهید بهشتی تهران، یکی از دانشکدههای این مجموعه مورد برخورد قرار گرفت.
وی افزود: محل برخورد، دانشکده لیزری و حرارتی بود که بخشی از این ساختمان دچار خسارت و آتشسوزی شد.
ملکی ادامه داد: آتشنشانان به عنوان اولین نیروهای امدادی در محل حاضر شدند و خوشبختانه ساختمان مورد هدف قرار گرفته تخلیه بوده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تصریح کرد: آتش توسط آتشنشانان خاموش شد و این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته است.
وی در پایان گفت: پس از اطفای حریق، محل تحویل داده شد و نیروهای آتشنشانی به ایستگاههای خود بازگشتند.