خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به یکی از دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی/ آتش‌سوزی مهار شد

کد خبر : 1768921
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در پی حمله به یکی از دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و اعلام کرد این حادثه تلفات جانی نداشته است.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی  اظهار کرد: ساعتی قبل در پی حملات دشمن به دانشگاه شهید بهشتی تهران، یکی از دانشکده‌های این مجموعه مورد برخورد قرار گرفت. 

وی افزود: محل برخورد، دانشکده لیزری و حرارتی بود که بخشی از این ساختمان دچار خسارت و آتش‌سوزی شد. 

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان به عنوان اولین نیروهای امدادی در محل حاضر شدند و خوشبختانه ساختمان مورد هدف قرار گرفته تخلیه بوده است. 

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: آتش توسط آتش‌نشانان خاموش شد و این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته است. 

وی در پایان گفت: پس از اطفای حریق، محل تحویل داده شد و نیروهای آتش‌نشانی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار