به گزارش ایلنا، جلال ملکی اظهار کرد: ساعتی قبل در پی حملات دشمن به دانشگاه شهید بهشتی تهران، یکی از دانشکده‌های این مجموعه مورد برخورد قرار گرفت.

وی افزود: محل برخورد، دانشکده لیزری و حرارتی بود که بخشی از این ساختمان دچار خسارت و آتش‌سوزی شد.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان به عنوان اولین نیروهای امدادی در محل حاضر شدند و خوشبختانه ساختمان مورد هدف قرار گرفته تخلیه بوده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: آتش توسط آتش‌نشانان خاموش شد و این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته است.

وی در پایان گفت: پس از اطفای حریق، محل تحویل داده شد و نیروهای آتش‌نشانی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

انتهای پیام/