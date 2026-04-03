تداوم خدمت‌رسانی هلال احمر در حوزه دارو و توانبخشی
رئیس جمعیت هلال‌احمر، با تأکید بر آمادگی کامل این نهاد مردمی، از تداوم خدمت‌رسانی گسترده در حوزه دارو و توانبخشی خبر داد و گفت: داروخانه‌ها، مراکز توانبخشی و واحدهای تولید اعضای مصنوعی جمعیت هلال‌احمر با تمام توان در خدمت مردم هستند و خوشبختانه در تأمین داروهای تخصصی، هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به رضایتمندی مردم از خدمات ارائه‌شده افزود: بازخوردهای مردمی نشان‌دهنده اعتماد و رضایت از عملکرد مجموعه هلال‌احمر است و این سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه ما در مسیر خدمت‌رسانی است.

وی با تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان حوزه دارویی و توانبخشی، افزود: همکاران ما در این بخش‌ها، با روحیه‌ای سرشار از ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری، بی‌وقفه در حال خدمت هستند. این ایثارگری‌هاست که موجب شده حتی در شرایط سخت، خدمات بدون وقفه و با کیفیت مطلوب به مردم ارائه شود

رئیس جمعیت هلال‌احمر بیان کرد: ما خود را موظف می‌دانیم که در هر شرایطی، در کنار مردم بایستیم و اجازه ندهیم کوچک‌ترین خللی در دسترسی آنان به دارو و خدمات توانبخشی ایجاد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ به گفته کولیوند، هلال احمر امروز نماد امید و اقتدار در عرصه سلامت است؛ نهادی که با تکیه بر توان داخلی و همت نیروهای مخلص خود، پیام روشنی برای مردم دارد: هیچ ایرانی در مسیر درمان، تنها نخواهد ماند.

اخبار مرتبط
