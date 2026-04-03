توضیحات هلال احمر درباره حمله دشمن به دانشگاه شهید بهشتی
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر در خصوص حمله هوایی ساعتی پیش دشمن به زیرساخت علمی و آموزشی کشور در پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی تهران توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، مرضیه عالیشوندی در این باره گفت: ساختمان مورد اصابت حملات دشمن، متعلق به پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی است.
وی افزود: این ساختمان کاملا علمی و جزو اماکن علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی است که متاسفانه مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
عالیشوندی ادامه داد: به مراکز علمی و اماکن آموزشی و پژوهشی رحم نمیکنند به طوریکه این اماکن بارها مورد تعرض رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفته است.