توضیحات هلال احمر درباره حمله دشمن به دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش ایلنا، مرضیه عالیشوندی در این باره گفت: ساختمان مورد اصابت حملات دشمن، متعلق به پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی است.



وی افزود: این ساختمان کاملا علمی و جزو اماکن علمی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی است که متاسفانه مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.