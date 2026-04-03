به گزارش ایلنا، در ساعات اوج ترافیک صبحگاهی، از ساعت ۶:۳۰ تا ۹:۰۰ صبح، سرفاصله حرکت قطارها در خطوط یک، دو، سه و چهار ۱۰ دقیقه خواهد بود. این زمان‌بندی در ساعات اوج عصرگاهی، از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ نیز رعایت خواهد شد تا رضایت مسافران در پرترددترین ساعات روز تأمین گردد. در سایر ساعات فعالیت مترو، سرفاصله حرکت قطارها به ۱۵ دقیقه افزایش می‌یابد.

سرفاصله حرکت قطارها در ساعات پیک خط شش به ۱۲ دقیقه کاهش یافته و در باقی ساعات ۱۵ دقیقه خواهد بود. خط ۷ نیز مطابق روال سابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در خصوص خطوط حومه‌ای، سرویس دهی در خط پنج تهران صادقیه -گلشهر در ساعات پیک ۲۰دقیقه و در ساعات دیگر ۳۰دقیقه خواهد بود.

سرویس‌دهی در خط هشتگرد طبق برنامه عادی و بدون هیچ تغییری برقرار است. همچنین، به دلیل تعطیلی فرودگاه امام خمینی (ره) و امکان جایگزینی قطارهای شهری با قطارهای راه‌آهن، سرویس‌دهی در خط پرند تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، با رصد لحظه‌ای ایستگاه‌ها، آمادگی اعزام قطارهای فوق‌العاده نیز در دستور کار قرار دارد. شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اجرای این برنامه جدید، تلاش دارد تا سفری منظم، راحت و با کمترین اتلاف وقت را برای شهروندان پایتخت فراهم آورد.

