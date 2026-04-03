آشنایی با نقاط امن ساختمان هنگام حملات هوایی

به گزارش ایلنا، جلال ملکی گفت: راه پله‌ها و پاگردها جزو نقاط امن ساختمان‌ها در زمان بروز خطراتی مثل انفجار یا تخریب هستند.

وی افزود: اگر به نقاط امن ساختمانی که در آن قرار دارید آشنایی ندارید و یا بیرون از منزل هستید و احساس خطر کردید یکی از روش‌های مناسب، پناه گرفتن در داخل راه پله‌هاست.

سخنگوی آتش نشانی تصریح کرد: خود را به یک ساختمان رسانده و در پاگرد راه پله‌های آن، کنار ستون‌ها یا کنج دیوارها پناه بگیرید. روی زمین بنشینید، دهان خود را باز نگهدارید و با هر وسیله‌ای حتی با دست‌ها از سر و گردن خود محافظت کنید.

وی در پایان اظهار کرد: حتما در این هنگام از شیشه‌ها و پنجره‌ها فاصله بگیرید و هرگز از آسانسور استفاده نکنید.