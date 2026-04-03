آشنایی با نقاط امن ساختمان هنگام حملات هوایی

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در خصوص آشنایی با یکی از نقاط امن ساختمان توصیه‌های ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی گفت: راه پله‌ها و پاگردها جزو نقاط امن ساختمان‌ها در زمان بروز خطراتی مثل انفجار یا تخریب هستند. 

وی افزود: اگر به نقاط امن ساختمانی که در آن قرار دارید آشنایی ندارید و یا بیرون از منزل هستید و احساس خطر کردید یکی از روش‌های مناسب، پناه گرفتن در داخل راه پله‌هاست. 

سخنگوی آتش نشانی تصریح کرد: خود را به یک ساختمان رسانده و در پاگرد راه پله‌های آن، کنار ستون‌ها یا کنج دیوارها پناه بگیرید. روی زمین بنشینید، دهان خود را باز نگهدارید و با هر وسیله‌ای حتی با دست‌ها از سر و گردن خود محافظت کنید. 

وی در پایان اظهار کرد: حتما در این هنگام از شیشه‌ها و پنجره‌ها فاصله بگیرید و هرگز از آسانسور استفاده نکنید.

 

