تعیین سقف پاداش بازنشستگی معادل ۷۵۰ میلیون برای سال ۱۴۰۵ / بررسی بیش از ۲۲ هزار پرونده ارتقای رتبه معلمان

به گزارش ایلنا، علی باقرزاده رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها که به صورت وبیناری برگزار شد با اشاره به حقوق همکاران فرهنگی، گفت: ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۵ به ازای هر امتیاز معادل ۶۹۵۴ ریال در نظر گرفته شد و احکام کارگزینی افراد بر این اساس محاسبه و صادر خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس حقوق همکاران فرهنگی به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین تفاوت تطبیق بدون تغییر ۴۴۰۰ امتیاز به عنوان فوق العاده خاص در نظر گرفته شده که در احکام کارگزینی معلمان اعمال خواهد شد.

باقرزاده با بیان این‌که حداقل دریافتی معادل ۱۸۷۰۰۰۰۰ تعیین شده است، گفت: رقم‌های مربوط به هزینه‌های جانبی از جمله عائله مندی، مهد کودک، ازدواج، وسایل هزینه‌ها در احکام اعمال خواهد شد و سقف پاداش بازنشستگی همکاران نیز معادل ۷۵۰ میلیون برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به واحد‌های سازمانی، افزود: با توجه به این‌که تعدادی از واحدهای سازمانی در جنگ رمضان ۱۴۰۴ آسیب دیده‌اند و از چرخه بهره برداری خارج شده، لازم است که مدارس جایگزین تعیین و برای آن‌ها یک واحد مجزا در نظر گرفته شود و ثبت نام سال آینده در کد واحد سازمانی جدید صورت گیرد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری گفت: مناطقی که در استان‌ها استقلال پیدا می‌کند، دانش اموزان مشخص شوند و به نام منطقه و شهرستان جدید و یا نمایندگی جدید ثبت نام صورت بگیردتا در ابتدای سال تحصیلی با مشکل مواجه نشویم.

باقرزاده با بیان این‌که نتایج نهایی آزمون خدمتگزاران آماده شده است، گفت: نتایج ظرف چند روز آینده به جهاد دانشگاهی ارسال و پس از پردازش نهایی، پذیرفته شدگان نهایی اعلام و می‌توانند کار خود را در مناطق شروع کنند.

وی ادامه داد: نتایج اولیه مشمولین بند (ب) ماده ۸۸ نیز از طریق دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی و گزینش، معرفی شدند تا دوره‌ها را بگذرانند و پس از فراغت از تحصیل، دانشگاه می‌توانند در چرخه صدور ابلاغ قرار گیرند.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی در مورد انتخاب معلمان نمونه، تصریح کرد: فرایند انتخاب معلمان نمونه در سطح استان به پایان رسیده و به صورت مجازی بررسی‌ها صورت گرفته است، معلمان نمونه در سطح ملی نیز از ۱۷ فروردین ماه بررسی خواهد شد و معلمان نمونه ملی معرفی خواهد شد و مراحل اجرایی آن باقوت انجام خواهد شد.

باقرزاده از ابلاغ شیوه نامه نقل و انتقالات و انتصاب مدیران به زودی خبر داد و گفت: استان‌ها باید ضمن حل مشکلات همکاران، از این فرصت برای رفع ناترازی‌ها و تعدیل نیروی انسانی در دوره، جنس و رشته استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به رتبه‌بندی معلمان، گفت: از ۱۰ اسفندماه تاکنون بیش از ۲۲ هزار پرونده ارتقای رتبه همکاران مورد برررسی قرار گرفته و به نتیجه رسیده که انشاالله با حقوق فروردین ماه پرداخت صورت می‌گیرد.

باقرزاده اظهار کرد: در مورد ساماندهی نیروی انسانی، مهم‌ترین مسأله کنترل نیاز است و قاعدتا نسبت به سال گذشته نباید نیاز جدیدی ایجاد شود، لذا این‌که هر فعالیت که منجر به نیاز نیروی انسانی جدید شود و یا هر واحد سازمانی که منجر به نیرو شود باید با هماهنگی کامل این مرکز صورت گیرد و تمام فعالیتهایی که در سطح مدارس و واحدهای سازمانی کشور انجام گیرد که باید پوشش داده شود؛ این با اولویت پوشش تحصیلی دانش اموزان دوره ابتدایی، مناطق محروم، دانش آموزان عشایری و استثنایی و نیز توسعه متوازن فنی حرفه‌ای و شاخه‌های نظری، توزیع و تخصیص نیرو براساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که به زودی با امضای وزیر آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی ادامه داد: هیچ معاونت، سازمان و بخش دیگر در سطح استان و ستاد نمیتواند شیوه نامه و توافقی خلاف شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی و همچنین تفاهم نامه نیروی انسانی که بین مرکز و استان‌ها مبادله می‌کند، به استان ابلاغ کند.

