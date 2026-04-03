دستگیری یک جاسوس در غرب تهران

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های مردمی، مأمورین سازمان اطلاعات فاتب گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک فردی در یک ساختمان دریافت و بلافاصله تحقیقات اولیه را آغاز کردند.

در جریان بررسی‌های دقیق، مشخص شد متهم در پوشش یک شرکت بازرگانی اقدام به تهیه و استفاده غیرقانونی از تجهیزات ماهواره‌ای از جمله استارلینک کرده و از این طریق ارتباطاتی با خارج از کشور برقرار می‌نموده است.

در بازدید از محل، مامورین موفق به کشف یک دستگاه ماهواره استارلینک شدند و تحقیقات تخصصی از متهم در دستور کار قرار گرفت.

متهم ضمن قبول اتهامات، اظهار داشته است که به دلیل قطع ارتباط با خارج از کشور، اقدام به تهیه غیرقانونی گیرنده استارلینک از شهرهای جنوبی کشور از طریق قاچاقچیان کرده و مسئولیت کسب اطلاعات و ارسال وضعیت شهری و اطلاعات مراکز نظامی را بر عهده داشته است.

پلیس پایتخت اعلام می‌دارد که تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با این پرونده ادامه دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار مأمورین قرار دهند.

