حمله به انبارها و لجستیک امدادی سند جنایت و درماندگی دشمنان است

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با تأکید بر اینکه مراکز امدادی و بشردوستانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و قواعد مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از هرگونه تعرض مصون هستند، تصریح کرد: هدف قرار دادن انبارهای امدادی که مأمن امید و «حیات برای آسیب‌دیدگان و نیازمندان است، نه‌تنها یک جنایت، بلکه سندی روشن از خفت، درماندگی و شکست اخلاقی دشمنان بشریت است.

کولیوند با اشاره به اینکه این اقدام مغایر با تمامی موازین انسانی و بین‌المللی است، افزود: دشمنانی که توان مقابله با اراده ملت‌ها را ندارند، به زیرساخت‌های امدادی حمله می‌کنند؛ اما این اقدامات نه‌تنها خللی در مسیر خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم امدادگران ما را راسخ‌تر از گذشته خواهد ساخت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام آغاز پیگیری‌های حقوقی این حادثه در مجامع بین‌المللی گفت: این جنایت به‌صورت رسمی از طریق نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط دنبال خواهد شد و اجازه نخواهیم داد حقوق انسانی و اصول بشردوستانه به این سادگی نقض شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ وی در پایان با تجلیل از روحیه ایثارگرانه امدادگران خاطرنشان کرد: «فرزندان این سرزمین در هلال‌احمر، همچون همیشه، با تمام توان و بدون وقفه در کنار مردم خواهند ماند. حتی اگر انبارها تخریب شوند، اراده خدمت‌رسانی هرگز فرو نخواهد ریخت. ما ایستاده‌ایم، برای زندگی، برای انسانیت، و برای امید.

