خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۳۸ هزار نفر با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفتند/ ارائه بیش از ۱۱ هزار ساعت مشاوره و حمایت روانی

۱۳۸ هزار نفر با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفتند/ ارائه بیش از ۱۱ هزار ساعت مشاوره و حمایت روانی
کد خبر : 1768853
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر از تماس ۱۳۸ هزار و ۱۵۷ نفر از مردم با سامانه ۴۰۳۰ این جمعیت خبر داد و گفت: از ابتدای راه‌اندازی این سامانه در جنگ، بیش از ۱۱ هزار ساعت مشاوره و حمایت روانی به مردم ارائه شده است.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به شرایط حساس امدادرسانی در کشور اظهار کرد: در روزهایی که جامعه با چالش‌ها و حوادث گوناگون روبه‌رو است، نیروهای هلال‌احمر با روحیه‌ای سرشار از ایثار و تعهد، بی‌وقفه در کنار مردم حضور دارند و سامانه ۴۰۳۰ به‌عنوان بازوی توانمند مشاوره روانی و پزشکی، جلوه‌ای روشن از این خدمت‌رسانی گسترده است.»

وی با ارائه آماری از عملکرد این سامانه افزود: تا تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۵، سامانه ۴۰۳۰ موفق شده است به ۱۳۸ هزار و ۱۵۷ تماس مشاوره‌ای پاسخ دهد؛ تماس‌هایی که هر یک روایتگر دغدغه‌ها و نیازهای مردم بوده و تلاش شده با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آرامش و امید به جامعه بازگردانده شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این مدت، ۶۷۶ هزار و ۷۰۹ دقیقه مشاوره تخصصی، معادل ۱۱ هزار و ۲۷۸ ساعت خدمت خالصانه، به مردم عزیز ارائه شده است که نشان‌دهنده عزم جدی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه هلال‌احمر در حوزه سلامت روان و پزشکی است.»

وی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی این مجموعه تصریح کرد: این خدمات ارزشمند به همت ۱۹۵۲ مشاور متخصص و متعهد محقق شده است که با روحیه داوطلبی و احساس مسئولیت اجتماعی، در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم ایستاده‌اند و از هیچ تلاشی برای کاهش آلام آنان دریغ نکرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ کولیوند با اشاره به حضور میدانی نیروهای هلال‌احمر خاطرنشان کرد: در میادین حادثه، در بحران‌ها و در اجتماعات مردمی، امدادگران هلال‌احمر همواره حضوری جدی و مؤثر دارند و در کنار آن، سامانه ۴۰۳۰ به‌عنوان سنگری مستحکم در حوزه مشاوره، این خدمات را تکمیل کرده و تصویری از اقتدار و انسجام این نهاد مردمی ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار