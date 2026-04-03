آخرین آمار شهدا و مصدومین جنگ

به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدیدترین جزئیات از وضعیت شهدا، مصدومان و میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های درمانی کشور را تا سی و پنجمین روز جنگ علام کرد.

بر اساس این گزارش، استان‌های تهران و هرمزگان بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص داده‌اند؛ از تعداد مصدومان ۴ هزار و ۶۱۰ نفر خانم، ۱۸۸۱ کودک زیر ۱۸ سال و ۶۸ کودک زیر ۲ سال بوده اند.

در حوزه درمان، ۳۱ هزار و ۷۶ نفر درمان و ترخیص شدند و ۴۷۶ بیمار بستری شده که روند درمان و ترخیص آن‌ها در حال انجام است و تاکنون یک هزار و ۱۵۳ مورد عمل جراحی بر روی مصدومان انجام شده است.

تیم ملی سلامت نیز متشکل از کادر درمان و اورژانس، ۱۱۶ مصدوم داشته و ۲۴ نفر از مدافعان سلامت در خط مقدم مقابله با بحران به شهادت رسیده‌اند.

همچنین ۲۵۱ زن، ۲۱۶ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۷ کودک زیر ۵ سال به شهادت رسیده اند. .

از سوی دیگر، خسارات وارده به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی گزارش شده و بر اساس این آمار، ۵۴ پایگاه اورژانس، ۴۵ واحد مرکز درمانی و ۲۱۶ مرکز بهداشت آسیب دیده‌اند. همچنین ۷ بیمارستان تخلیه شده و ۴۱ دستگاه آمبولانس نیز دچار خسارت شده‌اند.

انتهای پیام/