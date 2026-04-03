برقراری بیش از یک میلیون تماس با ۱۱۵ از آغاز جنگ

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر گفت: از ابتدای شروع جنگ رمضان تاکنون از ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به صورت حضوری و مجازی بازدید به عمل آوردیم تا شرایط کار پرسنل را از نزدیک بررسی کنیم که خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه درمان مجروحان وجود نداشت و کادر درمان پای کار هستند.

وی افزود: از ابتدای شروع حملات تاکنون، بیش از یک میلیون تماس با مرکز ۱۱۵ اورژانس برقرار شده و کارشناسان ما پاسخ این افراد را داده‌اند و در صورت نیاز آمبولانس به محل اعزام شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی بیش از ۳۱۰ هزار ماموریت فوریت‌های پزشکی توسط کارشناسان اورژانس ما انجام شده است. علاوه بر این ۱۵۷ مورد از این ماموریت‌ها مربوط به مادران باردار بود و تعدادی از آن‌ها یا در آمبولانس زایمان کردند یا با با آمبولانس فورا به بیمارستان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: تمام پرسنل سازمان اورژانس کشور از ابتدای شروع جنگ پای کار خدمت‌رسانی و امدادرسانی به مردم هستند و این روند تاپایان نیز ادامه خواهد داشت.

