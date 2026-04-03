اسکان بیش از ۵ هزار آسیب دیده از جنگ در ۳۲ هتل/ بازسازی رایگان واحدهای مسکونی با مدیریت شهرداری

به گزارش ایلنا، علی نصیری گفت: همزمان با وقوع هر حادثه، نیروهای آتش‌نشانی، هلال‌احمر، شهرداری مناطق و نواحی بلافاصله عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز می‌کنند و دستگاه‌هایی مانند اورژانس، آب، برق و گاز نیز خدمات‌رسانی و مدیریت زیرساخت‌های حیاتی را بر عهده دارند. همچنین رسیدگی به مصدومان و انتقال پیکر شهدا با رعایت کامل شئونات در حال انجام است.

نصیری با اشاره به اقدامات حمایتی پس از حادثه افزود: در محل اصابت‌ها، بنرهای اطلاع‌رسانی نصب و چادرهای «حامی» برای راهنمایی مردم برپا می‌شود. در این مراکز، فرم‌های مربوطه تکمیل و خدمات مورد نیاز ثبت می‌شود و گروه‌های جهادی از سراسر کشور برای پاکسازی منازل، کمک به سالمندان و معلولان و بازگرداندن شرایط عادی به زندگی مردم حضور می‌یابند.

وی همچنین از حضور فوری تیم‌های روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی در صحنه خبر داد و گفت: در برخی موارد کمتر از نیم ساعت پس از حادثه، نیروهای داوطلب روان‌شناس در محل حاضر شده‌اند. به گفته او، سامانه تلفنی ۱۸۱۱ نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات و مشکلات شهروندان است و سامانه «شهرزاد» نیز در ساعات اداری درخواست‌ها را ثبت و پیگیری می‌کند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اسکان آسیب‌دیدگان اظهار کرد: تاکنون ۳۲ هتل برای اسکان بیش از ۵۱۰۰ نفر از شهروندان (حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ خانوار) در نظر گرفته شده و خدمات لازم به آن‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: تعمیرات منازل آسیب‌دیده، از جمله تعویض شیشه و پنجره، با هزینه شهرداری و همکاری گروه‌های جهادی و خیرین انجام می‌شود.

نصیری تأکید کرد: ارزیابی خسارات خودروها و اثاثیه توسط شهرداری انجام شده و پرداخت خسارات بر عهده دولت خواهد بود. همچنین بازسازی واحدهای مسکونی به‌صورت رایگان و با مدیریت شهرداری انجام می‌شود تا شهروندان دغدغه‌ای از نظر هزینه یا فرآیندهای اداری نداشته باشند. در صورت تخریب کامل منازل نیز، تا زمان بازسازی، برای اسکان موقت آن‌ها اقدام می‌شود.

به گزارش سایت سازمان مدیریت بحران شهر تهران، نصیری از آسیب‌دیدگی ۱۹ پایگاه مدیریت بحران و شهادت ۹ نفر از کارکنان شهرداری خبر داد و در عین حال تأکید کرد که خدمات شهری بدون وقفه ادامه دارد؛ به‌طوری‌که فروشگاه‌ها، میادین میوه و تره‌بار، مترو و اتوبوسرانی فعال هستند و شهر در شرایط عادی اداره می‌شود.

