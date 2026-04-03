استاندار تهران اعلام کرد:
حضور ۲۰ درصدی کارمندان در ادارات از فردا/ پرداختی کارمندان دورکار تغییر نمیکند
استاندار تهران از دورکاری زنان و حضور ۲۰ درصدی کارمندان ادارات از شنبه خبر داد و گفت: هیچ تغییری در پرداختیهای کارمندان دورکار نخواهیم داشت.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان گفت: تصمیم گرفته شد برای بعد از تعطیلات نوروز نیز شرایط گذشته را تمدید کنیم یعنی کارکنان به صورت ۲۰ درصد حضوری و ۸۰ درصد دورکاری اقدام به فعالیت کنند. البته مدیران اختیار دارند بر حسب نیاز، تصمیم دیگری لحاظ کنند و بیشتر از ۲۰ درصد فراخوان دهند تا هیچگونه اخلالی در فعالیت دستگاهها ایجاد نشود.
وی افزود: محدودیت های سابق نیز وجود دارد و مثلا دستگاههای خدمترسان از این شرایط مستثنی هستند.
استاندار تهران تاکید کرد که همه مدیران مشمول دورکاری نیستند و باید در محل کار در حال انجام وظیفه باشند. برای رعایت حال بانوان در شرایط جنگی نیز توصیه کردیم بانوان به صورت دورکاری انجام خدمت کنند.
وی افزود: مدارس و دانشگاهها نیز بر اساس اعلام وزارتخانههای مرتبط، مجازی اعلام شده اند.
استاندار تهران درباره فعالیت بانکها ادامه داد: بانکها به صورت ۲۰ درصد اداری، ۳۰ درصد شعب خواهند بود.
معتمدیان گفت: این درصدها به صورت حداقلی است و مدیران میتوانند برحسب نیاز تصمیم دیگری اتخاذ کنند.
وی افزود: همچنین هیچ تغییری در پرداختیهای کارمندان دورکار نخواهیم داشت.