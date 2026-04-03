به گزارش ایلنا، محمد جمالو معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، ضمن تقدیر از تلاش و زحمات همکاران این سازمان گفت: با توجه به تداوم وضعیت جنگی در کشور و به منظور خدمت‌رسانی مناسب و مطلوب به مردم، فعالیت واحدهای صف در کلیه ادارات ثبت‌احوال در سراسر کشور، با حضور حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از کارکنان، بنا بر تمهیدات ابلاغی استاندار محترم و به تشخیص مدیرکل محترم هر استان و متناسب با شرایط آن استان از نظر حجم فعالیت‌ها، تعداد پرسنل و سایر عوامل مرتبط انجام خواهد شد.

جمالو افزود: مدیران کل، معاونان ادارات کل، رؤسا و معاونان ادارات ثبت‌احوال مشمول دورکاری نیستند و موظف به حضور مستمر در محل خدمت و انجام وظایف هستند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: درخصوص همکارانی که علی‌رغم دریافت ابلاغ دورکاری، تمایل به حضور و فعالیت حضوری در اداره دارند، ضمن تقدیر از احساس مسئولیت ایشان، مدیران کل باید در چارچوب این ابلاغیه تصمیم‌گیری و تدابیر لازم را اتخاذ کنند. همچنین با توجه به اعلام آمادگی تعدادی از کارکنان برای کمک به استان‌های پرخطر، لازم است درخواست این عزیزان به معاونت راهبردی سازمان منعکس شود تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، جمالو افزود: بنابر تاکید وزیر کشور، آنچه در این شرایط حساس برای سازمان اهمیت اساسی دارد، پایداری در ارائه خدمات تعیین‌شده به هم‌میهنان و جلوگیری از هرگونه تعویق در انجام این خدمات پس از پایان تعطیلات نوروز است. انتظار می‌رود با نظارت دقیق و مراقبت لازم، کلیه خدمات هویتی در موعد مقرر و با رعایت کامل قوانین و مقررات ارائه شود.

