معاون بهداشت اعلام کرد:

آمادگی کامل شبکه بهداشت و درمان برای خدمات‌رسانی در شرایط جنگی/کادر سلامت در خط مقدم دفاع از تمدن ایران ایستاده‌اند

آمادگی کامل شبکه بهداشت و درمان برای خدمات‌رسانی در شرایط جنگی/کادر سلامت در خط مقدم دفاع از تمدن ایران ایستاده‌اند
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در یکی از مراکز درمانی منطقه کاشان از مجروحان حوادث اخیر عیادت و روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، دکتر علیرضا رئیسی شامگاه پنجشنبه ۱۳ فروردین‌ماه در جریان بازدید میدانی از این مرکز درمانی که با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان و جمعی از مسئولان دانشگاه انجام شد، ضمن حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان با مجروحان بستری و خانواده‌های آنان گفت‌وگو کرد. 

وی در این بازدید با آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای مصدومان، بر ضرورت رسیدگی فوری به نیازهای درمانی، تسریع در روند ارائه خدمات پزشکی و حفظ آمادگی کامل مراکز درمانی برای خدمت‌رسانی در شرایط کنونی تأکید کرد. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر سلامت اظهار داشت: امروز پزشکان، پرستاران و نیروهای بهداشتی کشور همگام با رزمندگان پدافند، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و در حقیقت در خط مقدم دفاع از تمدن چند هزارساله ایران ایستاده‌اند. 

رئیسی با اشاره به رسیدگی به مجروحان حملات اخیر افزود: در روزهای گذشته بیش از ۶۰ مصدوم به اورژانس این بیمارستان منتقل شدند که خوشبختانه با تلاش جهادی کادر درمان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و مداوا شدند. 

وی با اشاره به فداکاری نیروهای درمانی در ایام تعطیلات نوروز و سیزده‌بدر تصریح کرد: همکاران ما بدون هیچ مطالبه‌ای، حتی در روزهای تعطیل نیز سنگر سلامت را ترک نکرده و خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار داده‌اند. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اظهارات خصمانه علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای تمدنی بیش از پنج هزار سال است و دشمنان باید بدانند که این سرزمین با تکیه بر تاریخ و فرهنگ خود، همواره استوار باقی خواهد ماند. 

دکتر رئیسی با اطمینان‌بخشی به مردم استان اصفهان، منطقه کاشان و سراسر کشور تأکید کرد: دولت با تمام توان در کنار مردم ایستاده و هیچ خللی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نشده است. 

به گزارش وبدا، وی خاطرنشان کرد که ذخایر دارویی، تجهیزات پزشکی و ظرفیت‌های درمانی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و نظام سلامت با آمادگی کامل به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
