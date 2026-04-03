به گزارش ایلنا، دکتر علیرضا رئیسی شامگاه پنجشنبه ۱۳ فروردین‌ماه در جریان بازدید میدانی از این مرکز درمانی که با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان و جمعی از مسئولان دانشگاه انجام شد، ضمن حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان با مجروحان بستری و خانواده‌های آنان گفت‌وگو کرد.

وی در این بازدید با آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای مصدومان، بر ضرورت رسیدگی فوری به نیازهای درمانی، تسریع در روند ارائه خدمات پزشکی و حفظ آمادگی کامل مراکز درمانی برای خدمت‌رسانی در شرایط کنونی تأکید کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر سلامت اظهار داشت: امروز پزشکان، پرستاران و نیروهای بهداشتی کشور همگام با رزمندگان پدافند، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و در حقیقت در خط مقدم دفاع از تمدن چند هزارساله ایران ایستاده‌اند.

رئیسی با اشاره به رسیدگی به مجروحان حملات اخیر افزود: در روزهای گذشته بیش از ۶۰ مصدوم به اورژانس این بیمارستان منتقل شدند که خوشبختانه با تلاش جهادی کادر درمان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و مداوا شدند.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای درمانی در ایام تعطیلات نوروز و سیزده‌بدر تصریح کرد: همکاران ما بدون هیچ مطالبه‌ای، حتی در روزهای تعطیل نیز سنگر سلامت را ترک نکرده و خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار داده‌اند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اظهارات خصمانه علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای تمدنی بیش از پنج هزار سال است و دشمنان باید بدانند که این سرزمین با تکیه بر تاریخ و فرهنگ خود، همواره استوار باقی خواهد ماند.

دکتر رئیسی با اطمینان‌بخشی به مردم استان اصفهان، منطقه کاشان و سراسر کشور تأکید کرد: دولت با تمام توان در کنار مردم ایستاده و هیچ خللی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نشده است.

به گزارش وبدا، وی خاطرنشان کرد که ذخایر دارویی، تجهیزات پزشکی و ظرفیت‌های درمانی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و نظام سلامت با آمادگی کامل به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد.

