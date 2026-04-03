رئیس جهاددانشگاهی تاکید کرد:
استمرار توان علمی کشور پس از حمله به زیرساختها
رئیس جهاددانشگاهی با محکومکردن حمله به انستیتو پاستور و برخی زیرساختهای علمی کشور گفت: توان علمی جوانان و پژوهشگران ایران وابسته به افراد یا ساختمانها نیست و ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی رئیس جهاددانشگاهی در پیامی با محکومیت تجاوز دشمنان آمریکایی صهیونیستی به انستیتو پاستور و دیگر زیرساختهای کشور تأکید کرد: جوانان و دانشمندان ما، نشان دادهاند که علم در ایران درونزا و بومی شده است و با هدف قراردادن افراد وساختمانها از بین نمیرود.
به گزارش ایلنابه نقل از روابطعمومی جهاددانشگاهی در پیام رئیس جهاددانشگاهی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دشمنان آمریکایی صهیونیستی در ادامه تهاجم به مراکز علمی، تحقیقاتی و زیرساختهای کشورمان این بار انستیتو پاستور ایران، یکی از ارکان صدساله سلامت جهانی و عضو شبکه بینالمللی پاستور را مورد حمله وحشیانه قرار دادند.
اینجانب ضمن قدردانی از نقش تاریخی این مؤسسه تحقیقاتی، تولیدی، خدماتی و آموزشی که در طول حیات خود با تولید انواع واکسنها و کیتهای تشخیصی، انجام تحقیقات مبتنی بر نیازهای جامعه، پایش بیماریهای نوپدید و تربیت متخصصان و پژوهشگران، نقش مهمی در کنترل بسیاری از بیماریهای عفونی در کشور و جهان داشته و در ارتقای دانش و توان علمی حوزه سلامت کشور عملکرد مؤثری داشته است؛ اعلام میدارم حملات به این مرکز و دیگر زیرساختهای کشور اوج وحشیگری دشمنان برای نابودی ایران و ایرانیان را نشان داده است.
راهبرد جدید آنان که در جریان تجاوز به کشور عزیزمان تا کنون به بیش از ۱۰۰ مرکز علمی و پژوهشی حمله کردهاند، کند کردن روند شتابان رشد علمی است و آنها در واقع دشمن ایران قوی هستند و هر مرکزی که بتواند ایران را به خودکفایی برساند، در فهرست اهداف قرار دارد، اما باید بدانند که جوانان و دانشمندان ما، نشان دادهاند که علم در ایران درونزا و بومی شده است و با هدف قراردادن افراد وساختمانها از بین نمیرود.
با آرزوی پیروزی برای رزمندگان سرافراز اسلام؛ در جهاددانشگاهی خود را متعهد میدانیم که با بهرهگیری از تمام توان علمی، پژوهشی و فناورانه، در کنار نهادهای علمی، به ویژه حوزه سلامت قرار گیریم و در تقویت امنیت زیستی و ارتقای سلامت عمومی کشور نقشآفرینی کنیم. کامیابی نیروهای خدوم و متخصص این عرصه و استمرار آرامش و سلامت مردم، آرمانی است که برای تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.