کاهش دمای تهران از شنبه
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، برای این استان از شنبه شب تا دوشنبه کاهش دما مورد انتظار است. این در حالیست که از ظهر شنبه بتدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد و از شنبه شب تا سهشنبه و به ویژه در بخشهای شمالی گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش باران و برف مورد انتظار است.
برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
تا روز سهشنبه در نیمه جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک موقت پیشبینی میشود.
به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا ۱۵ فروردین کمی ابری تا نیمه ابری وزش باد در بعضی ساعتها افزایش ابر و افزایش باد گاهی بارش پراکنده با حداکثر و حداقل دمای ۲۲ و ۱۴ درجه سانتیگراد و پس فردا یکشنبه ۱۶ فروردین کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال رگبار و رعد و برق با حداکثر و حداقل دمای ۲۰ و ۱۳ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.