کاهش دمای تهران از شنبه

کاهش دمای تهران از شنبه
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: برای این استان از شنبه شب تا دوشنبه کاهش دما مورد انتظار است. این در حالیست که از ظهر شنبه بتدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد و از شنبه شب تا سه‌شنبه و به ویژه در بخش‌های شمالی گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش باران و برف مورد انتظار است.

به گزارش ایلنا،​ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، برای این استان از شنبه شب تا دوشنبه کاهش دما مورد انتظار است. این در حالیست که از ظهر شنبه بتدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد و از شنبه شب تا سه‌شنبه و به ویژه در بخش‌های شمالی گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش باران و برف مورد انتظار است. 

برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود. 

همچنین از ظهر شنبه بتدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد و از شنبه شب تا سه‌شنبه و به ویژه در بخش‌های شمالی گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش باران و برف مورد انتظار است. 

تا روز سه‌شنبه در نیمه جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک موقت پیش‌بینی می‌شود. 

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا ۱۵ فروردین کمی ابری تا نیمه ابری وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد گاهی بارش پراکنده با حداکثر و حداقل دمای ۲۲ و ۱۴ درجه سانتیگراد و پس فردا یکشنبه ۱۶ فروردین کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال رگبار و رعد و برق با حداکثر و حداقل دمای ۲۰ و ۱۳ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

