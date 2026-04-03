خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح ترافیک ۱۵ و ۱۶ فروردین اجرا نمی‌شود

کد خبر : 1768813
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: طبق تصمیم اخذ شده قرار است لغو اجرای طرح ترافیک در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ فروردین نیز ادامه داشته باشد.

به گزارش ایلنا، آرش رساایزدی گفت: با آغاز حمله جنایتکارانه آمریکایی صهیونی به کشورمان از روز شنبه ۹ اسفند، اجرای طرح ترافیک در تهران لغو و مقرر شد تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه داشته باشد. 

وی ادامه داد: طبق تصمیم اخذ شده قرار است لغو اجرای طرح ترافیک در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ فروردین نیز ادامه داشته باشد و بعد از بررسی وضعیت ترافیکی در این دو روز تصمیم گیری درخصوص اجرا یا لغو اجرای طرح ترافیک اخذ و اعلام شود. 

پیش از لغو اجرای طرح ترافیک، شهروندان برای ورود به این محدوده باید نسبت دریافت مجوز روزانه یا بلندمدت از طریق مراجعه به سایت تهران من یا شهرزاد اقدام می‌کردند در غیر این صورت مبلغ ۴۹۲ هزار تومان به عنوان جریمه به حساب کاربری آن‌ها ثبت می‌شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار