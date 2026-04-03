برخورد با ۱۱ مورد تخلفات ساختمانی و عمرانی در ایام جنگ

به گزارش ایلنا، در راستای انجام مأموریت‌های محوله به اداره حریم منطقه ۲۲، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و وقایع ثبت‌شده در بازه زمانی یادشده، به تفکیک موضوعی و بر اساس ترتیب زمانی مورد پایش و ثبت قرار گرفته است.

از جمله این موارد می‌توان به جلوگیری از احداث استخر غیرمجاز در محدوده کشار بالا، جلوگیری و رفع خلاف در محور و ملک در سنگان، رفع خلاف از کرت‌بندی غیرمجاز، رفع اثر از احداث استخر غیرمجاز، جلوگیری از فعالیت غیرمجاز و رفع خلاف و نیز جلوگیری از دیوارکشی غیرمجاز اشاره کرد.

همچنین در ادامه این اقدامات، در جاده کشار نیز جمع‌آوری ادوات و ابزارآلات مورد استفاده در تخلف انجام شد و در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین نیز از دیوارکشی در محدوده سنگان و مرمت کرت در محدوده کشار جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش شهر، بر این اساس، جمع کل اقدامات صیانتی و رفع آثار تخلف در بازه زمانی اعلام‌شده، ۱۱ مورد ثبت شده است؛ اقدامی که با هدف حفظ حریم شهر و مقابله با هرگونه ساخت‌وساز و فعالیت غیرمجاز انجام گرفته است.

