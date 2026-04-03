به گزارش ایلنا، بر اساس تقویم آزمون‌های سال ۱۴۰۵ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد، کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ تیر برگزار می‌شود. زمان ثبت نام این آزمون که قرار بود از ۱۸ اسفند آغاز شود به دلیل شرایط جنگی کشور و ناپایداری اینترنت به تعویق افتاد و هنوز زمان جدیدی برای نام‌نویسی اعلام نشده است.

آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت برگزار می‌شود. زمان ثبت نام در این آزمون در روزهای ۲۵ آذر تا اول دی ۱۴۰۴ انجام شد.

ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ در روزهای ۴ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ انجام و این آزمون در جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد. نتایج اولیه آزمون دکتری قرار بود دهه سوم اسفند ماه گذشته اعلام شود که به دلیل شرایط ناپایداری اینترنت کشور هنوز بر روی سایت سازمان سنجش قرار نگرفته و بر اساس اعلام این سازمان قرار است نتایج اولیه بعد از تعطیلات نوروز منتشر شود.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت برگزار می‌شود و ثبت نام در این آزمون در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۴ انجام شد.

بر اساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش، پذیرش در دوره‌های کاردانی به کارشناسی در دو مرحله آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی انجام می‌گیرد. مرحله اول ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی در روزهای ۲۴ تا ۳۰ خرداد تعیین شده است. آزمون این مرحله ۲۳ مرداد برگزار می‌شود.

مرحله دوم پذیرش کاردانی به کارشناسی با پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی از ۱۸ تا ۲۴ مرداد انجام خواهد شد.

پذیرش در دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز در دو مرحله آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی انجام می‌گیرد. مرحله اول ثبت نام در کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در روزهای ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت تعیین شده است. آزمون این مرحله ۲۳ مرداد برگزار می‌شود.

مرحله دوم پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی از ۱۸ تا ۲۴ مرداد انجام خواهد شد.

